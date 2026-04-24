Obavijesti

Sport

Komentari 7
PREDSTAVA ZA PAMĆENJE

Sučić utakmicom života srušio rekorde talijanskog Kupa

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Profimedia

Sučić s Interom korača prema dvostrukoj tituli. "Jednu ruku" na trofej prvaka Italije već su stavili, a u finalu kupa igraju s Lazijom zahvaljujući briljantnoj predstavi hrvatskog reprezentativca

Hrvatski reprezentativac Petar Sučić odigrao je utakmicu za pamćenje i donio Interu pobjedu protiv Coma Martina Baturine i Ivana Smolčića rezultatom 3-2 u polufinalu Kupa Italije.

POGLEDAJTE VIDEO:

Sučić je u igru ušao s klupe i potpuno promijenio tijek susreta. Postigao je gol i dodao dvije asistencije, čime je izravno sudjelovao u sva tri gola svoje momčadi. Time je ispisao i povijest natjecanja. Od sezone 2015./16., otkad se vodi detaljna statistika, nijedan igrač nije kao zamjena ostvario učinak od gola i dvije asistencije u jednoj utakmici talijanskog kupa.

Veznjak je stigao u Inter prošlog ljeta iz Dinama, a već u prvoj sezoni potvrđuje da se radi o velikom pojačanju. Do sada je skupio 48 nastupa uz tri gola i pet asistencija te sve češće dobiva važnu ulogu u rotaciji trenera Simonea Inzaghija. Briljantna partija protiv Coma mogla bi predstavljati prekretnicu u sezoni, ali i dodatno učvrstiti njegov status u momčadi koja se nalazi u borbi za dvostruku krunu. Inter je u odličnoj poziciji u prvenstvu, a u finalu kupa očekuje ga ogled protiv Lazija.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026