Sučić utakmicom života srušio rekorde talijanskog Kupa

Hrvatski reprezentativac Petar Sučić odigrao je utakmicu za pamćenje i donio Interu pobjedu protiv Coma Martina Baturine i Ivana Smolčića rezultatom 3-2 u polufinalu Kupa Italije.

Sučić je u igru ušao s klupe i potpuno promijenio tijek susreta. Postigao je gol i dodao dvije asistencije, čime je izravno sudjelovao u sva tri gola svoje momčadi. Time je ispisao i povijest natjecanja. Od sezone 2015./16., otkad se vodi detaljna statistika, nijedan igrač nije kao zamjena ostvario učinak od gola i dvije asistencije u jednoj utakmici talijanskog kupa.

Veznjak je stigao u Inter prošlog ljeta iz Dinama, a već u prvoj sezoni potvrđuje da se radi o velikom pojačanju. Do sada je skupio 48 nastupa uz tri gola i pet asistencija te sve češće dobiva važnu ulogu u rotaciji trenera Simonea Inzaghija. Briljantna partija protiv Coma mogla bi predstavljati prekretnicu u sezoni, ali i dodatno učvrstiti njegov status u momčadi koja se nalazi u borbi za dvostruku krunu. Inter je u odličnoj poziciji u prvenstvu, a u finalu kupa očekuje ga ogled protiv Lazija.