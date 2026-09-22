Obavijesti

Sport

Komentari 0
HRVATSKI REPREZENTATIVAC

Sučićev projektil išao 113 na sat, a nije pucao ni punom snagom

Piše Ivan Tomašković,
Čitanje članka: < 1 min
Sučićev projektil išao 113 na sat, a nije pucao ni punom snagom
Foto: Vincent West
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Prema podacima koje prenosi Diario Vasco, a objavio ih je i OneFootball, brzinu udarca registrirao je senzor ugrađen u novu loptu koja se ove sezone koristi u prvenstvu

Admiral

Treći prvenstveni pogodak sezone postigao je Luka Sučić. Hrvatski reprezentativac bio je strijelac za Real Sociedad na gostovanju kod Valencije u posljednjem susretu sedmog kola La Lige. Njegova momčad pobijedila je rezultatom 3-2, a 'vatreni' je proglašen igračem utakmice.

Hrvatski veznjak nakon kombinacije je dobio loptu u povoljnoj poziciji, namjestio se na svoju lijevu nogu i golman Valencije nije mogao ništa. Gol pogledajte OVDJE.

Diario Vasco posebno se bavio Sučićevim pogotkom. Objavio je tekst pod naslovom "Sučić je aktivirao radare na Mestalli", a dan kasnije posvetio mu je još jedan članak pod naslovom "Hrvatski autorski film na Mestalli". U njemu ističe da je golom pri brzini od 113 km/h dodatno potvrdio status jednog od ključnih igrača momčadi Pellegrina Matarazza. Prema podacima koje prenosi Diario Vasco, a objavio ih je i OneFootball, brzinu udarca registrirao je senzor ugrađen u novu loptu koja se ove sezone koristi u prvenstvu. Posebno ističu da Sučić nije imao mnogo vremena za pripremu udarca te da je loptu zahvatio unutarnjim dijelom lijevog stopala, a ne punom snagom ristom.

Inače, Luka Sučić je u odličnoj formi. U La ligi zabio je već tri pogotka u sedam kola. 

LaLiga - Real Madrid v Real Sociedad
Foto: Juan Barbosa

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Neymar ju htio zavesti zajedno sa sestrom blizankom, ona ga odbila: Skidala se i za Playboy
POGLEDAJTE GALERIJU

Neymar ju htio zavesti zajedno sa sestrom blizankom, ona ga odbila: Skidala se i za Playboy

Brazilsku odbojkašicu Keylu Alves mnogi smatraju najljepšom u tom sportu na svijetu, a nakon fotografiranja za Playboy u oskudnom izdanju, teško je proturječiti takvim tvrdnjama. Neymar je svojedobno htio spavati s njom i sestrom blizankom, ali dobio je odbijenicu...
FOTO Razuzdana Paragvajka bila je hit na Mundijalu u Africi, evo čime se danas bavi
LARISSA RIQUELME

FOTO Razuzdana Paragvajka bila je hit na Mundijalu u Africi, evo čime se danas bavi

Larissa Riquelme, nekad najpoznatija navijačica svijeta iz 2010., danas je obrazovana sportska komentatorica koja prati paragvajsku reprezentaciju i gradi novu karijeru u novinarstvu
FOTO Vjerovao je 'Kardashianki iz Novog Pazara' i s njom dijelio sve. Slavni snagator sad je solo
PUKLA LJUBAV

FOTO Vjerovao je 'Kardashianki iz Novog Pazara' i s njom dijelio sve. Slavni snagator sad je solo

Larry 'Wheels' Williams i Šejla Đaković, poznati par sa društvenih mreža, vjenčali su se u veljači 2024. godine. Njegovo bogatstvo procijenjeno je na nekoliko milijuna dolara, a unatoč tome, nije imao potrebnu dogovoriti predbračni dogovor sa suprugom. Poručio je kako joj vjeruje i da nema potrebe za ugovorom, ali njihova ljubav nije izdržala. Larry je potvrdio da su se rastali

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026