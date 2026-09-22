Sučićev projektil išao 113 na sat, a nije pucao ni punom snagom

Treći prvenstveni pogodak sezone postigao je Luka Sučić. Hrvatski reprezentativac bio je strijelac za Real Sociedad na gostovanju kod Valencije u posljednjem susretu sedmog kola La Lige. Njegova momčad pobijedila je rezultatom 3-2, a 'vatreni' je proglašen igračem utakmice.

Hrvatski veznjak nakon kombinacije je dobio loptu u povoljnoj poziciji, namjestio se na svoju lijevu nogu i golman Valencije nije mogao ništa. Gol pogledajte OVDJE.

Diario Vasco posebno se bavio Sučićevim pogotkom. Objavio je tekst pod naslovom "Sučić je aktivirao radare na Mestalli", a dan kasnije posvetio mu je još jedan članak pod naslovom "Hrvatski autorski film na Mestalli". U njemu ističe da je golom pri brzini od 113 km/h dodatno potvrdio status jednog od ključnih igrača momčadi Pellegrina Matarazza. Prema podacima koje prenosi Diario Vasco, a objavio ih je i OneFootball, brzinu udarca registrirao je senzor ugrađen u novu loptu koja se ove sezone koristi u prvenstvu. Posebno ističu da Sučić nije imao mnogo vremena za pripremu udarca te da je loptu zahvatio unutarnjim dijelom lijevog stopala, a ne punom snagom ristom.

Inače, Luka Sučić je u odličnoj formi. U La ligi zabio je već tri pogotka u sedam kola.