Sudac, drži ruke gore! Dobio je u glavu u meču za WBC naslov

Sudac, svaka čast na čeličnoj bradi! John-Lewis malo se previše približio akciji u meču za WBC naslov poluteške kategorije između Adonisa Stevensona i Badoua Jacka u Torontu i dobio jedan nezgodan kroše u lice.

Ništa novo u svijetu borilačkih sportova, boksa pogotovo. No, znajući da je dosta sudaca pokleknulo u prošlosti i palo u nokdaun, Johnu-Lewisu treba skinuti kapu na čvrstoj bradi koja bi većinu običnih ljudi poslala na brojanje.

Badou Jack punched the referee in the Adonis Stevenson fight. Ouch! 🥊 @BadouJack @AdonisSuperman #StevensonJack pic.twitter.com/HocTb686BU