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NEOČEKIVAN OBRAT

Suca Hrvatska - Portugal ipak nisu poslali kući! Fifa ga još i nagradila novom utakmicom

Piše Bruno Lukas,
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Suca Hrvatska - Portugal ipak nisu poslali kući! Fifa ga još i nagradila novom utakmicom
SP 2026 Toronto: Susret Portugala i Hrvatske u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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Norveški sudac Espen Eskas, koji je poništio Gvardiolov gol za 2-2 na utakmici Hrvatske i Portugala zbog tehnologijom potvrđenog zaleđa, ostaje na Svjetskom prvenstvu

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U 104. minuti utakmice Hrvatske i Portugala norveški sudac Espen Eskas poništio je Gvardiolov gol za 2-2 jer je senzor u lopti zabilježio da je Matanović dirao loptu uputivši je prema Pašaliću koji je bio u ofsajdu.

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Foto: SODIQ ADELAKUN
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Slavlje 'vatrenih' naglo je prekinuto i Hrvatska je ispala, a Eskas je postao iznimno omražen u hrvatskim navijačkim krugovima. Proširila se vijest da je Fifin šef sudaca Pierluigi Collina poslao Eskasa kući, no ta je informacija sad demantirana.

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Fifa je u nedjelju službeno potvrdila da će Eskas biti četvrti sudac na utakmici osmine finala između Argentine i Egipta.

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Norveški sudac, unatoč kontroverzama, nastavlja suditi na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri, a Hrvati mogu biti sigurni da ga nisu poslali kući zbog onoga što se dogodilo u Torontu.

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