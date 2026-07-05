Norveški sudac Espen Eskas, koji je poništio Gvardiolov gol za 2-2 na utakmici Hrvatske i Portugala zbog tehnologijom potvrđenog zaleđa, ostaje na Svjetskom prvenstvu
Suca Hrvatska - Portugal ipak nisu poslali kući! Fifa ga još i nagradila novom utakmicom
U 104. minuti utakmice Hrvatske i Portugala norveški sudac Espen Eskas poništio je Gvardiolov gol za 2-2 jer je senzor u lopti zabilježio da je Matanović dirao loptu uputivši je prema Pašaliću koji je bio u ofsajdu.
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Slavlje 'vatrenih' naglo je prekinuto i Hrvatska je ispala, a Eskas je postao iznimno omražen u hrvatskim navijačkim krugovima. Proširila se vijest da je Fifin šef sudaca Pierluigi Collina poslao Eskasa kući, no ta je informacija sad demantirana.
Fifa je u nedjelju službeno potvrdila da će Eskas biti četvrti sudac na utakmici osmine finala između Argentine i Egipta.
Norveški sudac, unatoč kontroverzama, nastavlja suditi na najvećoj svjetskoj nogometnoj smotri, a Hrvati mogu biti sigurni da ga nisu poslali kući zbog onoga što se dogodilo u Torontu.
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