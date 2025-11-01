Obavijesti

VIDEO: 951. I 952. U KARIJERI

Sudac je zaboravio suditi kraj? Ronaldo je u 104. minuti zabio penal za pobjedu Al Nassra

Foto: Stringer

Ronaldo junak preokreta! Golovima u 37. i 114. minuti donio pobjedu Al-Nassru protiv Al Fayhe 2-1. Nevjerojatnih 952 golova u karijeri, 1000 sve bliže

U sedmom kolu saudijske Premier lige, Al-Nassr je na domaćem terenu svladao Al Fayhu 2-1, a glavni junak večeri bio je, naravno, nezaustavljivi Cristiano Ronaldo.

Gosti su poveli već u 13. minuti preko Jasona Remesira, koji je preciznim udarcem zatresao mrežu i donio prednost Al Fayhi. No Al-Nassr se nije dugo zadržao u zaostatku. U 37. minuti Ronaldo je pokazao zašto je jedan od najboljih svih vremena, izjednačivši rezultat na 1-1.

Utakmica je kulminirala u samoj završnici, kada je u 14. minuti sudačke nadoknade, nakon više od 100 minuta igre (iako je sudac prvotno pokazao da će se igrati još šest), Portugalac hladnokrvno realizirao penal i donio pobjedu svojoj momčadi. Ova tri boda omogućila su Al-Nassru da zadrži vodeću poziciju na ljestvici.

Video pogledajte OVDJE.

S ova dva gola, Ronaldo je stigao do nevjerojatne brojke od 952 golova u karijeri. Do magičnog cilja od 1000 golova dijeli ga još 48, a s obzirom na formu koju pokazuje, taj rekord sve više izgleda dostižno.

