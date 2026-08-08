Sudac na optuženičkoj klupi! Francuskom arbitru prijeti kraj karijere zbog obiteljskog nasilja

Francuski nogometni svijet potresa skandal koji ne uključuje igrače ili klubove, već čovjeka u crnom. Abdelatif Kherradji, 40-godišnji sudac elitne Ligue 1, našao se pred Kaznenim sudom u Nîmesu, suočen s teškim optužbama za obiteljsko nasilje. Tužiteljstvo je zatražilo uvjetnu kaznu od 18 mjeseci zatvora, uz obvezno liječenje, dok Kherradji odlučno negira krivnju, tvrdeći da je on žrtva i da mu bivša partnerica želi uništiti karijeru koju je gradio 25 godina.

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Teške optužbe i suprotstavljene verzije

Na suđenju su iznesene dvije potpuno suprotstavljene priče. Njegova bivša partnerica iznijela je potresne detalje navodnih napada koji su se dogodili 13. ožujka u Caveiracu i 13. svibnja u Nîmesu. Pred sudom je opisala scene fizičkog i psihičkog zlostavljanja, tvrdeći da je godinama živjela pod njegovim utjecajem i u strahu.

​- Zgrabio me za vrat, vrijeđao me i vukao za kosu nekoliko metara pa me bacio na tlo. Postoji velika razlika između nasmijanog i vedrog čovjeka kakvim se predstavlja u javnosti i privatne osobe - lopova i manipulatora. Bila sam pod njegovim utjecajem, prije nego što sam se uplašila da bih mogla biti sljedeća žrtva - izjavila je.

Foto: PSNEWZ/SIPA

Kherradji, s druge strane, nudi potpuno drugačiju sliku događaja. Tvrdi da su optužbe lažne i dio osvetničkog plana. Priznaje svađe, ali inzistira da se samo branio od njezine agresije. Tvrdi da ga je ona 13. ožujka udarala šakama i nogama, a 13. svibnja gurnula niz stube, zbog čega mu je propisano šest dana bolovanja, dok ona nakon prvog incidenta nije imala fizičkih posljedica.

​- Sve što sam poduzeo bilo je kako bih izbjegao udarac, jer je moja bivša partnerica bila vrlo agresivna prema meni. Osjećam se kao u noćnoj mori. Otkad je ova afera dospjela u javnost, proživljavam pakao. Ona mi samo želi uništiti karijeru - rekao je sudac na suđenju.

Karijera i ugled na kocki

Ulog u ovom suđenju nije samo moguća kazna, već i sudbina cijele profesionalne karijere. Kherradji je sudački put započeo u siječnju 2001. godine, strpljivo se penjući kroz niže rangove. Vrhunac je dosegao relativno kasno ulaskom u Ligue 1, gdje sudi posljednje dvije sezone. U tom je razdoblju vodio 28 utakmica najvišeg ranga, gradeći reputaciju strogog djelitelja pravde.

Foto: FEP/ICON SPORT

Njegova statistika otkriva da je u 279 utakmica karijere podijelio čak 792 žuta i 46 crvenih kartona. Sada bi se sve to moglo urušiti. Francuski nogometni savez već ga je pozvao na razgovor koji bi mogao prethoditi suspenziji. Sudac je trenutno na bolovanju do 18. kolovoza, dan prije izricanja presude.

Slučaj koji kompliciraju dokazi obrane

Iako su optužbe tužiteljstva ozbiljne, obrana je iznijela elemente koji bacaju sumnju na jednostranu priču o zlostavljanju. Tijekom svjedočenja, bivša partnerica je priznala da ga je ošamarila "dva ili tri puta", što djelomično potkrepljuje njegovu tvrdnju o obostranom sukobu. Možda i ključan dokaz u spisu je e-mail koji je njezina majka poslala Kherradjiju, u kojem ga upozorava na nasilno ponašanje vlastite kćeri.

Foto: FEP/ICON SPORT

Taj detalj svakako bi mogao značajno utjecati na presudu. Dodatno, sud je saslušao i dvije Kherradjijeve bivše partnerice koje su izjavile da s njim nikada nisu doživjele nasilje. Tužiteljstvo je, s druge strane, u spis uvrstilo i optužbu za nasilje koja datira iz njegovih školskih dana, pokušavajući stvoriti sliku navodnog obrasca ponašanja. Konačna odluka suda očekuje se 19. kolovoza.