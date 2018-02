Sudac: Upoznao sam huligana koji me gurnuo, neću ga tužiti

Na vaterpolskoj utakmici regionalne A2 lige između Vojvodine i Crvene zvezde u Novom Sadu, hrvatskog suca Marka Matijevića domaći navijač gurnuo je u bazen. Utakmica je prekinuta, a huligan je završio u policiji.

- Zajedno smo dali iskaz, čovjek mi se kasnije ispričavao. Nije bio agresivan, bio je korektan i neću ga tužiti - rekao je Marko Matijević za Alo.rs.

Navijač sve objasnio: Ma uhvatio me grč, slučajno je bilo

Utakmica je prekinuta kod 7-7, dvije sekunde prije kraja, ali vjerojatno će biti registrirana pobjedom Crvene zvezde, jer se incident dogodio u Vojvodini i izazvao ga je domaći navijač čije je objašnjenje za incident zaista urnebesno.

- Ma, krenuo sam prema izlazu, uhvatio me grč i slučajno sam suca gurnuo u vodu - navodno je rekao 53-godišnji navijač Vojvodine.

Foto: Dailymotion

'I dalje ću suditi u Vojvodini i Srbiji'

Hrvatski sudac ne smatra da je incident povezan s nacionalnom netrpeljivošću.

- Ma kakvi, siguran sam da nije ni znao da sam Hrvat. Vjerojatno je bio iznerviran što Vojvodina nije pobijedila Zvezdu - rekao je Matijević i dodao:

- Bio sam iznenađen kad me gurnuo. Nikome nije bilo na kraj pameti da će to učiniti. Kolege mi kažu da je zadnji ovakav slučaj zabilježen 1980. godine. Nisam se uplašio, kao bivšem vaterpolistu i treneru voda mi je prirodno okruženje, ali kasnije kad sam se ohladio malo sam razmišljao... Mogao me udariti šakom ili šipkom.

- I dalje ću suditi u Novom Sadu i u Beogradi, nikad nisam imao problema - rekao je Matijević koji sudi od 2000. godine.