Sudac zaustavio Usikova rivala, ali kod borbe hrvatskog teškaša nije primijenio isti kriterij

Ne stišava se bura oko borbe Oleksandra Usika i Rica Verhoevena. Meč koji su mnogi već unaprijed označili kao "lak posao" za bivšeg neospornog prvaka pretvorio se u noćnu moru, sve do ključne 11. runde kada ga je sudac prekinuo. Iako je borba po sudačkim karticama bila relativno izjednačena, dojam je da je bivši prvak Gloryjeve teške kategorije bio jako blizu jednog od najvećih iznenađenja u boksačkoj povijesti.

Dvadesetak sekundi prije kraja 11. runde Verhoeven je završio u nokdaunu, nakon čega mu je sudac Mark Lyson počeo brojati. Nizozemcu je pritom ispao i štitnik za zube, a nakon nastavka borbe na satu je ostalo još samo devet sekundi. U tom trenutku Verhoeven je morao izdržati do zvona, izbjeći završni nalet Usika i dočekati minutu odmora prije posljednje runde.

Činilo se da je upravo to i napravio. Usik je krenuo po završnicu, Rico se branio, a zatim se oglasilo zvono za kraj runde. No odmah potom uslijedio je šok. Lyson je odlučio zaustaviti borbu i proglasiti kraj meča. Takva odluka iznenadila je komentatore, publiku u dvorani i gledatelje pred ekranima, dok je Verhoevenov kut burno reagirao.

Ipak, odluka se nije promijenila, a s obzirom na način na koji funkcionira boksačka vrhuška, teško je očekivati da hoće, iako je Verhoevenov tim najavio žalbu. Usik je pobijedio, ali dojam je da je ovaj prekid teško braniti, osobito u meču za WBC-ov naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji.

Zanimljivo je da isti sudac u ožujku 2023. nije primijenio sličan kriterij. Lyson je tada sudio borbu Agrona Smakićija i Agita Kabayela. Hrvatski teškaš bio je na pragu velikog iznenađenja protiv favoriziranog njemačkog boksača kurdskog podrijetla. Smakići je početkom druge runde serijom krošea ozbiljno uzdrmao Kabayela. Nijemac je bio u velikim problemima, jedva se držao na nogama i oslanjao se na konope kako ne bi završio na podu. Lyson je tada zaustavio akciju i brojao Kabayelu, baš kao što je učinio Verhoevenu nakon Usikova napada. Kabayel se potom vratio u borbu spuštenih ruku, primio još niz čistih udaraca, ali sudac tada nije posegnuo za prekidom.

Kabayel je u nastavku uspio preživjeti krizu i potpuno okrenuti borbu kada se hrvatski borac već potrošio. Na kraju je Kabayel slavio prekidom u trećoj rundi. Upravo zbog toga taj se meč ponovno nameće kao zanimljiva usporedba nakon borbe Usika i Verhoevena. Lyson je ovaj put procijenio da ima dovoljno razloga za prekid borbe Usika i Verhoevena pri kraju 11. runde, iako se zvono jasno čulo prije njegove odluke. U borbi Smakićija i Kabayela teško uzdrmani Kabayel dobio je priliku nastaviti, a kasnije ju je i iskoristio.