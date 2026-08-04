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PRVA OVE SEZONE

Sudačka analiza: Evo što kaže komisija oko penala za Hajduk

Piše Jakov Drobnjak,
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Sudačka analiza: Evo što kaže komisija oko penala za Hajduk
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom
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Bertrand Layec i sudačka komisija izdvojili su četiri situacije. U jednoj se ne slažu s konačnom presudom, poništenim golom Nika Škafara Žužića za Istru u utakmici protiv Lokomotive.

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Stigla je prva sudačka analiza nove HNL sezone. Bertrand Layec i sudačka komisija izdvojili su četiri situacije. Dvije su s utakmice Istre i Lokomotive, jedna sa susreta Gorice i Osijeka te jedna iz baroknog grada gdje su igrali Varaždin i Hajduk.

Situacija br. 1: ISTRA 1961 - LOKOMOTIVA (sudac Pavlešić, 32. minuta): zaleđe

Igrač Istre 1961 s brojem 30, nakon udarca prema vratima postigao je pogodak koji je sudac priznao. Poslije VAR Intervencije i pregleda snimke sudac je pogodak poništio zbog zaleđa igrača Istre 1961 s brojem 22.

Tehnička razmatranja (Pravila nogometne igre, smjernice): U trenutku udarca na vrata igrač Istre 1961 s brojem 22 je u očitoj poziciji zaleđa, krećući se u smjeru lopte radi dodatne pokrete. Napadač je bio udaljen od vratara oko pet metara, a vratar je imao potpuni pogled na kretanje lopte bez jasnog utjecaja na njegovo vidno polje.

Očekivana odluka: Komisija nogometnih sudaca očekuje i podržava VAR intervenciju (zbog mogućeg utjecaja na suparničkog igrača) te, uzimajući u obzir sve tehničke elemente, i činjenicu da se radi o graničnoj situaciji, Komisija sudaca očekuje da se zadrži inicijalna odluka suca donesena na terenu za igru (pogodak).

Situacija br. 2: ISTRA 1961 - LOKOMOTIVA (sudac Pavlešić, 90. minuta): zaleđe

Nakon udarca iz kuta igrač Lokomotive s brojem 8 glavom je uputio prema vratima, a istu je vratar odbio natrag u teren za igru. Sudac je dopustio nastavak igre. Iako je lopta očito prešla gol-liniju, VAR je sucu preporučio pregled situacije zbog potencijalnog zaleđa igrača Lokomotive s brojem 4 (utjecaj na suparničkog igrača).

Tehnička razmatranja (Pravila nogometne igre, smjernice): Iz snimke se vidi da je lopta u potpunosti prešla gol-liniju prije negoli ju je vratar izbio. Položaj igrača Lokomotive s brojem 4 nije imao utjecaj na vratara:

- Nije bilo jasnog ometanja vratara od strane napadača Lokomotive s brojem 4
- Nije bilo fizičkog kontakta
- Nema jasnog utjecaja na vidno polje vratara

Očekivana odluka: Komisija nogometnih sudaca podržava VAR intervenciju i odluku suca da pogodak bude priznat u skladu s navedenim tehničkim razmatranjima.

Situacija br. 3: GORICA - OSIJEK (sudac Vukančić, 12. minuta): kazneni udarac 

Tijekom napada u lijevoj strani kaznenog prostora domaće momčadi branič Gorice s brojem 45 držao je napadača Osijeka s brojem 48 za dres u trenutku driblinga. Sudac je savršeno pozicioniran te dosuđuje kazneni udarac i opominje braniča.

Tehnička razmatranja (Pravila nogometne igre, smjernice): Na temelju dostavljenih snimki iz različitih kutova vidi se da je napadač držan za gornji dio dresa u trenutku driblinga. Držanje dresa je očito i kontinuirano te je sudac dosudio kazneni udarac.

Očekivana odluka: Komisija nogometnih sudaca u potpunosti podržava odluku suca na terenu za igru - kazneni udarac i opomena braniču.

Situacija br. 4: VARAŽDIN - HAJDUK (sudac Kolarić, 87. minuta): kazneni udarac

Napadač Hajduka s brojem 7 ulazi u kazneni prostor s loptom te ga u trenutku driblinga branič Varaždina s brojem 8 sapliće i posljedično ruši na travnjak. Iako vrlo dobro postavljen, sudac smatra je da je napadač pretjerao s kontaktom zbog čega je dosudio neizravni slobodni udarac (simuliranje) i opomenuo napadača. VAR preporučuje pregled snimke na terenu za igru zbog potencijalnog kaznenog udarca.

Tehnička razmatranja (Pravila nogometne igre, smjernice): U skladu s Pravilima nogometne igre i našim tehničkim razmatranjima treba uzeti u obzir:

- branič ne dodiruje loptu
- kretanje desne noge braniča u odnosu na napadačevu nogu je očito i čini prepreku u kretnji
- kontakt s napadačevom nogom je očit

Očekivana odluka: Komisija nogometnih sudaca u potpunosti podržava VAR intervenciju i konačnu odluku suca o dosuđivanju kaznenog udarca te poništavanje opomene napadaču zbog simuliranja.

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