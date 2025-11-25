Obavijesti

ANALIZA 14. KOLA

Šok u HNL-u! Posljednje kolo prošlo je bez sudačkih grešaka

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: MAXSport/Hrvatski Telekom

Francuz je izdvojio četiri sporne situacije s dvije utakmice, one između Slavena i Vukovara te susreta između Osijeka i Lokomotive. U tim spornim situacijama Layec nije pronašao grešku sudaca

Prvi čovjek sudačke organizacije, Bertrand Layec, objavio je analizu situacija iz 14. kola  Hrvatske nogometne lige. Francuz je izdvojio četiri sporne situacije s dvije utakmice, one između Slavena i Vukovara te susreta između Osijeka i Lokomotive. Njegov izvještaj, koji je objavio na stranicama HNS-a, prenosimo u cijelosti.

Situacija br. 1: SLAVEN BELUPO - VUKOVAR 1991 (51. minuta); kazneni udarac

U trenutku kad se gostujući igrač br. 10 kretao van kaznenog prostora kako bi primio loptu, branič br. 30 je startao na njega s leđa lijevom nogom ostvarivši jasan i značajan kontakt unutar kaznenog prostora.

Sudac ovaj prekršaj nogom nije primijetio te ga je VAR pozvao na pregled situacije (OFR) zbog potencijalnog kaznenog udarca.

Sudac je promijenio svoju odluku te ispravno dosudio kazneni udarac za gostujuću momčad.

Situacija br. 2: SLAVEN BELUPO - VUKOVAR 1991 (66. minuta); pogodak

Nakon udarca iz kuta loptu je glavom prema vratima uputio gostujući napadač br. 13. U trenutku kada je loptu dodirnuo glavom ona nije izašla preko zamišljene poprečne crte. U skladu s Pravilima nogometne igre lopta je bila unutar terena za igru te je pogodak ispravno postignut.

Situacija br. 3: OSIJEK - LOKOMOTIVA (28. minuta); druga opomena

Nakon što je dobio prvi žuti karton zbog preoštrog prekršaja u 4. minuti, igrač domaće momčadi br. 16 dobio je drugi žuti karton zbog još jednog preoštrog prekršaja tijekom nekontroliranog starta nad suparničkim igračem.

Smatramo da je ovaj prekršaj bio preoštar te da je zaslužio žuti karton, odnosno drugu opomenu.

Situacija br. 4: OSIJEK - LOKOMOTIVA (41. minuta); kazneni udarac

U trenutku kad je domaći branič br. 42 pokušavao izbiti loptu, nespretno je udario suparničkog igrača u potkoljenicu koja je bila u zraku.

Sudac, koji je bio idealno pozicioniran, brzo je procijenio situaciju, posebno mjesto prekršaja (unutar kaznenog prostora) i ispravno dosudio kazneni udarac za gostujuću ekipu.

