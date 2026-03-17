Obavijesti

Sport

ANALIZA 26. KOLA

Sudačka komisija izdvojila tek jednu spornu situaciju. Evo kako je komentirala penal za Dinamo

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Hrvatski nogometni savez

Francuski stručnjak objavio je analizu suđenja iz 26. kola HNL-a, a u njoj je opravdao dosuđeni penal za Dinamo protiv Slaven Belupa na Maksimiru

Prvi čovjek sudačke organizacije, Bertrand Layec, objavio je analizu situacija iz 26. kola Hrvatske nogometne lige. Francuski stručnjak ovog je tjedna izdvojio samo jednu spornu situaciju, a riječ je o penalu s utakmice između Dinama i Slaven Belupa u kojoj su "modri" slavili s 4-2. 

Layecovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

Situacija br. 1: DINAMO - SLAVEN BELUPO (62. minuta); kazneni udarac

"Unutar gostujućeg kaznenog prostora domaći igrač br. 15 glavom je uputio loptu prema vratima gostujuće momčadi koju je desnom rukom zaustavio gostujući branič br. 27. Sudac u terenu prepoznao je prekršaj kažnjive igre rukom te odmah dosudio kazneni udarac za domaću momčad.

Na temelju naših smjernica sudac je utvrdio da je branič, koristeći desnu ruku, proširio svoje tijelo i zaustavio putanju lopte dignuvši ju visoko u zrak. Na temelju tih razmatranja sudac je ispravno interpretirao Pravila nogometne igre i dosudio kazneni udarac."

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026