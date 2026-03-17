Sudačka komisija izdvojila tek jednu spornu situaciju. Evo kako je komentirala penal za Dinamo

Prvi čovjek sudačke organizacije, Bertrand Layec, objavio je analizu situacija iz 26. kola Hrvatske nogometne lige. Francuski stručnjak ovog je tjedna izdvojio samo jednu spornu situaciju, a riječ je o penalu s utakmice između Dinama i Slaven Belupa u kojoj su "modri" slavili s 4-2.

Layecovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

Situacija br. 1: DINAMO - SLAVEN BELUPO (62. minuta); kazneni udarac

"Unutar gostujućeg kaznenog prostora domaći igrač br. 15 glavom je uputio loptu prema vratima gostujuće momčadi koju je desnom rukom zaustavio gostujući branič br. 27. Sudac u terenu prepoznao je prekršaj kažnjive igre rukom te odmah dosudio kazneni udarac za domaću momčad.

Na temelju naših smjernica sudac je utvrdio da je branič, koristeći desnu ruku, proširio svoje tijelo i zaustavio putanju lopte dignuvši ju visoko u zrak. Na temelju tih razmatranja sudac je ispravno interpretirao Pravila nogometne igre i dosudio kazneni udarac."