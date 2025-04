Sudačka komisija ne slaže se sa Skominom: To je bio penal za Hajduk. Četiri su razloga za to

Bertrand Layec i sudačka komisija HNS-a kojoj je na čelu dala je pravorijek o spornim situacijama iz prošlog kola HNL-a, među kojima je najviše prašine podigla situacija iz 44. minute utakmice Slaven Belupa i Hajduka u kojoj je Ilija Nestorovski igrao rukom nakon kornera, glavni sudac Igor Pajač tu nije vidio penal, ali ga je iz VAR sobe Ivan Bebek pozvao na monitor pa je Zelinjanin promijenio odluku i pokazao na bijelu točku.

Pokretanje videa... 01:35 NK Slaven Belupo vs HNK Hajduk Split 0:1 | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.

Sudačka komisija složila se s konačnom odlukom.

"Nakon udarca iz kuta gostujuće momčadi prvi domaći branič okrznuo je loptu glavom te je ona nastavila put prema drugom domaćem igraču, br. 90, koji je odmaknuo prvi dio ruke od tijela. Ova ruka u kažnjivom položaju jasno je zaustavila loptu", stoji u priopćenju.

"Sudac nije vidio kontakt ruke i lopte jer su mu pogled zapriječili neki igrači u kaznenom prostoru stoga je pustio da se igra nastavi. Nakon brze provjere, VAR je smatrao da je sudac propustio incident te mu preporučio pregled snimke:

- Jer je donji dio desne ruke domaćeg igrača bio očito odmaknut od tijela

- Zato što postoji kretanje desne ruke prema lopti

- Zato što je igrač mogao izbjeći ovaj kontakt ruke i lopte

- Zato što lopta nije značajno i očito promijenila smjer od njegovog suigrača

Sudačka komisija podržava intervenciju VAR-a i konačnu odluku suca da dosudi kazneni udarac."

Sudački ekspert MAXSporta Damir Skomina ne slaže se s tim mišljenjem.

- Zvao sam par bivših kolega koji su sudili gro toga. Po njima to nije VAR intervencija, da je sudac sudio na terenu onda ostaje. Jer nije crno bijela situacija gdje imamo jasan odgovor. Da bi se VAR uključio, što god je sudac dosudio, na tome bi trebalo ostati. To je generalni sud, bez VAR intervencije. Suci imaju jasne preporuke od komisije, baš me zanima što će komisija u ponedjeljak reći. Oni su ti koji daju naputke i od njih dobivamo dekret kako oni to vide. Po onome što smo pričali, ne bi trebala biti VAR intervencija niti penal. Suce vodi komisija i daje im jasne naputke, oni moraju to slijediti - rekao je Slovenac.

I kod druge sporne situacije, penala za Šibenik u 20. minuti utakmice protiv Osijeka, kad je Luka Jelenić rukom blokirao udarac Leonarda Žute prema golu, komisija je podržala odluku suca Ante Terzića.

"U trenutku kada je domaći napadač pucao prema golu, gostujući branič je ispružio desnu ruku i dodirnuo loptu. Sudac, u vrlo dobroj poziciji, nije oklijevao dosuditi kazneni udarac kaznivši ovaj prekršaj.

Prema Pravilima nogometne igre i našim tehničkim razmatranjima:

- Branič je povećao svoje tijelo

- Ruka nije bila u prirodnom i opravdanom položaju

- Branič je mogao izbjeći kontakt rukom

Sudačka komisija u potpunosti podržava odluku suca u terenu za igru", naveli su.