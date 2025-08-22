Obavijesti

NEJASNA ODLUKA

Sudačka komisija potvrdila da Petrovič nije zaslužio crveni, ali ipak mora pauzirati dva susreta

Piše Jakov Drobnjak,
Rijeka: Prva utakmica drugog pretkola Lige prvaka, HNK Rijeka - FC Ludogorec | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Iako je sudačka komisija utvrdila da Dejan Petrovič nije trebao dobiti crveni karton protiv Osijeka, Žalbena komisija ostavila mu je dvije utakmice suspenzije zbog tog isključenja te ga nema protiv Varaždina

Rijeka je u sjajnoj utakmici u četvrtak navečer pobijedila PAOK 1-0 i tako nosi gol prednosti u Grčku uoči uzvratne utakmice doigravanja za Europsku ligu. Odlično je Rijeka odradila obrambeni dio zadatka, u napadu je bila hrabra i opasna i zasluženo je odnijela pobjedu. Dejan Petrovič ponovo je bio jako dobar protiv grčke momčadi, ali nakon utakmice šok. Radomir Đalović najavio je rotaciju protiv Varaždina, a zatim rekao da na Petroviča ne može računati jer su mu ostavljene dvije utakmice suspenzije.

Osijek i Rijeka sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a
Osijek i Rijeka sastali se u 2. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Naime, Petrovič je u drugom kolu zaradio izravan crveni karton i samim time propušta dvije utakmice. Ipak, sudačka komisija procijenila je da je sudac pogriješio što mu je dao crveni karton te se vjerovalo da će mu biti "skinuta" jedna utakmice suspenzije, koju je odradio protiv Dinama, i da će moći igrati protiv Varaždina. To se ipak nije dogodilo te je Komisija za žalbe potvrdila kaznu od dvije utakmice.

"Slijedeći tehnička i disciplinska razmatranja, a koja se temelje na PNI, Komisija nogometnih sudaca ne smatra ovu radnju nasilnim ponašanjem. VAR je trebao intervenirati kako bi sudac dobio priliku pregledati situaciju", stoji u službenoj sudačkoj analizi, ali Petroviču i dalje ostaje kazna kao da je zaslužio crveni karton.

PRVE REAKCIJE Đalović nakon slavlja: S tribine se bolje vidi utakmica, a falio nam je drugi gol! Neću se žaliti
Đalović nakon slavlja: S tribine se bolje vidi utakmica, a falio nam je drugi gol! Neću se žaliti
IVANUŠEC SKORO POGODIO VIDEO Bivši dinamovac zamalo 'zaledio' Rujevicu! Pogledajte kako je uzdrmao okvir gola
VIDEO Bivši dinamovac zamalo 'zaledio' Rujevicu! Pogledajte kako je uzdrmao okvir gola

Nakon svih turbulencija oko sudačke komisije koje se događaju u HNL-u, zbog ove situacije i dalje će se pričati o suđenju, HNS-u i njihovim greškama. Nije svima najjasnije zašto Petroviču nije smanjena suspenzija na jednu utakmicu nakon što je utvrđeno da nije trebao dobiti crveni karton, ali Rijeka će se sada morati snaći bez svog "motora" u veznom redu.

