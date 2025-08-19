Sudačka komisija: Rijeka je oštećena u derbiju. Ovo nije trebao biti penal za Dinamo...

Sudačka komisija Hrvatskog nogometnog saveza na čelu s Bertrandom Layecom objavila je analizu situacija iz trećeg kola Hrvatske nogometne lige. Podsjetimo, kolo su u petak otvorili Vukovar 1991 i Istra 1961, dok su u subotu snage odmjerili Lokomotiva i Gorica te Rijeka i Dinamo. U nedjelju je Osijek gostovao u Varaždinu, a Hajduk je na Poljudu dočekao Slaven.

U cijelosti prenosimo sudačku analizu.

Situacija br. 1: VUKOVAR 1991 - ISTRA 1961 (12. minuta); prekršaj u napadačkoj fazi (APP)

Tijekom napadačke faze gostujući napadač je bio u borbi za loptu sa suparničkim obrambenim igračem nakon čega je postigao pogodak koji je sudac priznao.

Sukladno VAR protokolu, VAR mora provjeriti incidente u napadačkoj fazi (APP).

U ovoj situaciji, VAR je morao provjeriti je li tijekom napadačke faze napadač napravio prekršaj nad suparničkim igračem. Nakon nekoliko sekundi VAR je preporučio sucu pregled snimke (OFR) zbog mogućeg prekršaja napadača prije postizanja pogotka. Nakon pregleda snimki utvrđeno je da je napadač u borbi za loptu udario suparnika u nogu prije nego što je došao u posjed lopte te postigao pogodak. U konačnici sudac nije priznao pogodak već je dosudio prekršaj napadača i nastavio igru izravnim slobodnim udarcem za domaću momčad.

Komisija nogometnih sudaca u potpunosti podržava intervenciju VAR-a te posljedično nepriznavanje pogotka.

Situacija br. 2: LOKOMOTIVA - GORICA (11. minuta); kazneni udarac

Domaći napadač imao je loptu pod kontrolom u trenutku kada ga je vratar sapleo rukom, a branič nad njim napravio prekršaj u vidu “gaženja na stopalo”. Ispravno pozicionirani sudac je uočio prekršaj i dosudio kazneni udarac.

Uzimajući u obzir sadržaj pregledanih snimki, VAR je potvrdio odluku suca.

Komisija nogometnih sudaca u potpunosti podržava odluku suca donesenu na terenu, odnosno odluku o kaznenom udarcu.

Situacija br. 3: RIJEKA - DINAMO (30. minuta); kazneni udarac

Gostujući napadač br. 10 je, imajući loptu pod kontrolom, ušao u domaći kazneni prostor kada ga je sustigao branič br. 20, a nakon čega je došlo do kontakta između braniča i gostujućeg napadača.

Sudac, koji se nalazio pozicioniran iza njih i imao nadzor nad incidentom, dosudio je kazneni udarac. VAR je podržao odluku suca na terenu za igru.

Na temelju tehničkih smjernica Komisije nogometnih sudaca prezentiranih tijekom sastanka održanog s trenerima i predstavnicima klubova, Komisija nogometnih sudaca ne može podržati ovu odluku o kaznenom udarcu. Naime, iz dostupnih snimki proizlazi da je napadač, netom prije negoli ga je branič sustigao, pomaknuo desnu nogu u smjeru kretanja suparnika/braniča kako bi ostvario kontakt. Smatramo da je napadač imao namjeru inicirati kontakt kako bi iznudio kazneni udarac.

Kod ovog incidenta očekivana je intervencija VAR-a kako bi se sucu omogućilo ponovni pregled incidenta i donošenje ispravne odluke.

Situacija br. 4: RIJEKA - DINAMO (49. minuta); kazneni udarac (povlačenje)

Prije nego što je lopta upućena u gostujući kazneni prostor iz udarca iz kuta, gostujući igrač br. 25 očigledno je povlačio suparničkog igrača br. 10 koji se kretao prema lopti, u namjeri da njome igra. Zbog gužve i većeg broja igrača u malom prostoru, sudac očito nije procijenio incident na najbolji način.

Naime, na temelju tehničkih smjernica Komisije nogometnih sudaca, koje se odnose na povlačenje suparnika, smatramo da je gostujući igrač dugo koristio ruke i pri tome povlačio suparnika za lijevu ruku. Ovo je bio očigledan čin zadržavanja suparnika s namjerom i intenzitetom i samim time prekršaj za najstrožu kaznu.

S obzirom na to da je prekršaj povlačenja započeo prije negoli je lopta bila u igri, a prema dostupnim snimkama incidenta nema dokaza da je prekršaj trajao i nakon što je lopta udarena, tj. upućena u kazneni prostor (trenutak od kojega je lopta u igri), nije bilo moguće dosuditi kazneni udarac. Iz navedenih razloga Komisija nogometnih sudaca razumije zašto VAR nije intervenirao.

Situacija br. 5: VARAŽDIN - OSIJEK (15. minuta); kazneni udarac (povlačenje)

Dok se gostujući napadač br. 9 nalazio u domaćem kaznenom prostoru, domaći branič br. 13 ga je držao za desno rame, međutim istodobno je i napadač lijevom rukom držao braniča za dres. S obzirom na ovaj istodobni prekršaj obaju igrača, sudac je dopustio nastavak igre.

VAR je analizirao situaciju na isti način kao i sudac.

Komisija nogometnih sudaca suglasna je s odlukom suca na terenu i ne očekuje dosuđivanje kaznenog udarca u ovakvim situacijama.

Situacija br. 6: HAJDUK - SLAVEN BELUPO (48. minuta); kazneni udarac

Tijekom napada domaće momčadi domaći napadač br. 21 pao je nakon starta gostujućeg braniča br. 6.

Sudac, koji je bio u ispravnoj poziciji, odmah je dosudio kazneni udarac. Nakon nekoliko sekundi, VAR je intervenirao, preporučujući sucu da pregleda incident. Nakon pregledane snimke (OFR) sudac je drugačije analizirao situaciju i vidio jasan prekršaj domaćeg napadača nogom.

Ispravno je poništio odluku o kaznenom udarcu te dosudio izravan slobodni udarac za obrambenu momčad.

Komisija nogometnih sudaca u potpunosti je suglasna s intervencijom VAR-a i poništavanjem kaznenog udarca.

Situacija br. 7: HAJDUK - SLAVEN BELUPO (58. minuta); kazneni udarac

Tijekom napada gostujuće momčadi napadač br. 8 pao je nakon starta braniča br. 29. Sudac, koji je bio u ispravnoj poziciji, odmah je dosudio kazneni udarac. Nekoliko sekundi kasnije VAR je intervenirao, preporučujući sucu da pregleda incident (OFR).

Nakon pregleda snimke (OFR) sudac se uvjerio da je obrambeni igrač igrao loptom te da nije počinio prekršaj nad napadačem. Sudac je ispravno nastavio igru spuštanjem lopte.

Komisija nogometnih sudaca u potpunosti je suglasna s intervencijom VAR-a i poništavanjem kaznenog udarca.