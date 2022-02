VAR soba ispravno je postupila i pozvala suca koji je uvidio da to nije igranje rukom, ali radi se o čistoj nadlaktici i to je pogreška suca, rekao je sudački stručnjak Mario Strahonja u HRT-ovoj emisiji Stadion.

Riječ o situaciji s utakmice Osijeka i Rijeke (1-0) kada je u duelu s Caktašem u kaznenom prostoru stoper Rijeke Krešić igrao rukom. Fran Jović nije svirao kazneni udarac nakon provjere VAR-a. Strahonja tvrdi da je to penal, ali Sudačka komisija HNS-a ne slaže se s njim. Štoviše, smatraju kako se VAR u ovoj situaciji nije niti smio uključiti jer to za njih nije jasna i očigledna pogreška.

Sudačka komisija HNS-a još je ranije ove sezone objavila kako će nakon svakog kola objaviti analizu pojedinih situacija, a tako su napravili i nakon 23. kola.

- 42. minuta: Ispravna procjena suca utakmice “nema prekršaja kažnjive igre rukom“ u interpretaciji pravila XIV. S razmatranjem da, iako je intervenirao, VAR sudac tijekom naknadnog pregleda incidenta sucu utakmice “nije“ ponudio egzaktan dokaz i mjesto kontakta lopte i tijela braniča. KNS-a odluku suca utakmice smatra ispravnom, a intervenciju VAR suca neopravdanom - piše na stranicama HNS-a.

Hajduk je na Poljudu pobijedio Slaven Belupo (3-1). Gosti su od 62. minute igrali s igračem manje nakon što je sudac Ante Čuljak Bosecu pokazao drugi žuti karton. Mario Strahonja tvrdi kako je tu sve čisto i da je Bosec opravdano dobio žuti karton., ali Komisija se ni u ovome slučaju ne slaže s njim. Tvrde kako je Čuljak tu pogriješio.

- 62. minuta: Izdana druga isključujuća opomena igraču Slaven Belupa ne pronalazi svoju opravdanost u PNI-e. (KNS HNS-a podsjeća na jasne smjernice i naputke UEFA sudačke komisije, KNS HNS-a u razmatranjima izdavanja isključujuće druge opomene).

Veliku buru u javnosti dignula je i situacija s utakmice Dinama i Gorice (2-1). Modri nisu briljirali, ali su slavili golom Mislava Oršića u 89. minuti. Gol je pao nakon ubačaja iz kornera, međutim, taj korner domaćini nisu ni trebali izvesti jer je loptom posljednji igrao igrač Dinama.

- Dojam je da je u onoj gužvi igrač Dinama izbacio loptu izvan granica igrališta. Ne možemo tvrditi 100 posto, ali takav je dojam po snimci. U ovoj situaciji VAR ne smije pomoći - rekao je to Strahonja u emisiji Stadion, no zanimljivo, Sudačka komisija to nije niti spomenula u svome izvještaju. Uostalom niti jednu situaciju s te utakmice nisu proglasili spornom.