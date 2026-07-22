SUDAR KALENDARA Svjetsko prvenstvo u Saudijskoj Arabiji 2034. neće se održati te godine?

Saudijska Arabija u prosincu 2024. dobila je domaćinstvo Svjetskoga nogometnog prvenstva 2034., što će biti treći put u četiri izdanja da će se globalno natjecanje igrati u zemljama arapskog svijeta nakon Katra 2022. i Maroka 2030. No nije sasvim sigurno da će se Mundijal uopće održati 2034., piše Politico.

Katarski SP bio je prvi koji se nije održao u standardnom terminu od polovice lipnja do polovice srpnja, već od polovice studenog do polovice prosinca zbog iznimno visokih ljetnih temperatura na Bliskom istoku. No u tom terminu 2034., od 12. studenog do 12. prosinca, pada sveti muslimanski mjesec ramazan, vrijeme molitve, posta i općenito vrlo slabog odvijanja društvenog života za vrijeme danjeg svjetla, što bi moglo natjerati Fifu da pomakne turnir na neki drugi termin.

S obzirom na to da se početkom 2034. održavaju Zimske olimpijske igre u Salt Lake Cityju (od 10. do 26. veljače), a početkom ožujka je hadž koji dovodi oko dva milijuna hodočasnika iz cijelog svijeta u Saudijsku Arabiju i ne može se premjestiti jer je definiran islamskim lunarnim kalendarom, za SP je moguća opcija koja zvuči apsurdno: početak 2035.

Foto: Hamad I Mohammed

Fifa nije naznačila da razmatra takav potez, ali kalendarska ograničenja čine ga scenarijem koji ne može lako odbaciti, tvrdi Politico. Od kraja ramazana 2034. do hadža 2035. ostaje šest do sedam tjedana, tijekom kojih su božićni i novogodišnji blagdani, koje Fifa ne smatra pogodnim za igranje.

Europske lige imale su puno problema sa slaganjem kalendara tijekom katarskog SP-a jer su morale zaustaviti prvenstva usred sezone, a pitanje je kako će Fifa uspjeti uskladiti potrebe svih strana. Predsjednik Gianni Infantino nagovijestio je još jesenas kako bi nogometni svijet trebao biti otvoreniji po pitanju odigravanja turnira, ovisno o klimama i kontinentima u kojima se odvija.