Sudar pobjednika iz prvog kola, Sadio Mane na Shinjija Kagawu

Senegalci se, ne samo na treninzima, nego i neposredno prije utakmice zagrijavaju - plesom i smijehom! Definitivno jedna od najsimpatičnijih reprezentacija, ambasadori radosti koju trebaju donositi sport i nogomet.

Senegal took time out of their practice to have a dance party 🙌 pic.twitter.com/f9OjOVIGLH