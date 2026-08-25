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PRED IZLAZNIM VRATIMA

Suigrač Luke Modrića, zvijer od 60 milijuna eura u Premier ligi

Piše Ivan Tomašković,
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Suigrač Luke Modrića, zvijer od 60 milijuna eura u Premier ligi
Foto: Willy Kurniawan
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Dogovor između klubova još nije postignut. Milan je prije nekoliko dana poručio da za Leaa traži oko 60 milijuna eura

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Rafeal Leao, suigrač Luke Modrića mogao bi u završnici prijelaznog roka napustiti Milan i preseliti u Premier ligu. Aston Villa započela je pregovore s Milanom oko portugalskog napadača,  objavio je talijanski Sky Sport. 

Agent Jorge Mendes povezao je dva kluba, a Leao je otvoren za odlazak. Jedan od razloga je i činjenica da će Aston Villa ove sezone igrati Ligu prvaka.

Dogovor između klubova još nije postignut i Villa zasad nije poslala službenu ponudu. Milan je prije nekoliko dana poručio da za Leaa traži oko 60 milijuna eura. Talijani navode da bi pregovori mogli početi i s ponudom od oko 50 milijuna eura uz bonuse. Galatasaray je ranije nudio nešto više od 40 milijuna eura, no Milan je tu mogućnost odbio.

Pre Season Friendly - Chelsea v AC Milan
Foto: Willy Kurniawan

Portuglaski napadač je već tijekom ljeta javno priznao da je s Milanom razgovarao o mogućnosti odlaska. Rekao je da nakon sedam godina u klubu ima ambiciju okušati se u novoj sredini, iako je naglasio da će poštovati Milan sve dok je njegov igrač. U klub je stigao iz Lillea 2019. godine i otad je skupio gotovo 300 nastupa. Prošle je sezone zabio deset golova u svim natjecanjima, a njegovo razdoblje u Milanu uključuje i osvajanje Serie A 2022. godine. 

Pre Season Friendly - Chelsea v AC Milan
Foto: Willy Kurniawan

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