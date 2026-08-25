Suigrač Luke Modrića, zvijer od 60 milijuna eura u Premier ligi

Rafeal Leao, suigrač Luke Modrića mogao bi u završnici prijelaznog roka napustiti Milan i preseliti u Premier ligu. Aston Villa započela je pregovore s Milanom oko portugalskog napadača, objavio je talijanski Sky Sport.

Agent Jorge Mendes povezao je dva kluba, a Leao je otvoren za odlazak. Jedan od razloga je i činjenica da će Aston Villa ove sezone igrati Ligu prvaka.

🚨 Aston Villa have held initial exploratory contact over a move with AC Milan for Rafael Leao.



Leao is open to the Premier League, but Aston Villa have yet to make an official approach.



Galatasaray remain active, while Milan are demanding around €50M-€60M including bonuses.… pic.twitter.com/cXL8KQmoJS — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 25, 2026

Dogovor između klubova još nije postignut i Villa zasad nije poslala službenu ponudu. Milan je prije nekoliko dana poručio da za Leaa traži oko 60 milijuna eura. Talijani navode da bi pregovori mogli početi i s ponudom od oko 50 milijuna eura uz bonuse. Galatasaray je ranije nudio nešto više od 40 milijuna eura, no Milan je tu mogućnost odbio.

Foto: Willy Kurniawan

Portuglaski napadač je već tijekom ljeta javno priznao da je s Milanom razgovarao o mogućnosti odlaska. Rekao je da nakon sedam godina u klubu ima ambiciju okušati se u novoj sredini, iako je naglasio da će poštovati Milan sve dok je njegov igrač. U klub je stigao iz Lillea 2019. godine i otad je skupio gotovo 300 nastupa. Prošle je sezone zabio deset golova u svim natjecanjima, a njegovo razdoblje u Milanu uključuje i osvajanje Serie A 2022. godine.