Suigrač 'vatrenog' zgrozio svijet dilanjem snimke. Stigla kazna

U tjednu koji je trebao biti jedan od najvećih za norveški nogomet u posljednjih nekoliko desetljeća zbog plasmana na SP, u središte pozornosti došao je skandal koji je zasjenio sportske uspjehe. Andreas Schjelderup, 21-godišnji krilni napadač portugalskog velikana Benfice i norveške reprezentacije, suočio se s pravnim posljedicama zbog dijeljenja eksplicitnog videa dvojice maloljetnih muškaraca.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Sud u Danskoj proglasio je Schjelderupa krivim te mu izrekao uvjetnu kaznu zatvora u trajanju od dva tjedna, uz jednogodišnji rok kušnje. To znači da će vrijeme iza rešetaka provesti samo ako u sljedećih 12 mjeseci počini novo kazneno djelo. Osim toga, mora podmiriti sudske troškove. Tužiteljstvo je tražilo strožu kaznu od najmanje 20 dana zatvora, no sudac je presudu okarakterizirao kao „žuti karton“ zbog činjenice da Schjelderup nije aktivno tražio sporni sadržaj te je odmah pokazao kajanje.

Incident datira otprilike dvije godine unatrag, dok je Schjelderup bio član danskog kluba FC Nordsjaelland. Tada je, sa 19 godina, putem Snapchata primio video od 27 sekundi i, ne pogledavši ga do kraja, proslijedio ga četvorici prijatelja u grupnom razgovoru. Nakon što je shvatio da se radi o ilegalnom materijalu u kojem sudjeluju maloljetne osobe, brzo je obrisao poruku, no šteta je već bila počinjena.

Norveški ofenzivac je 8. studenoga ove godine na Instagramu javno priznao krivnju, opisavši svoj postupak kao „glupu pogrešku“ zbog koje osjeća duboku sramotu.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

- Ispričavam se svima koji su pogođeni ovim videom, svojoj obitelji, prijateljima, klubu, reprezentaciji i navijačima - napisao je, te dodao kako će surađivati s nadležnim tijelima i prihvatiti sve posljedice.

Skandal je eruptirao neposredno nakon što je Norveška izborila plasman na Svjetsko prvenstvo 2026., pri čemu je Schjelderup protiv Španjolske ostao neiskorištena zamjena. Izbornik Ståle Solbakken nazvao je situaciju „nevjerojatno nepromišljenom“, ali je naglasio da reprezentacija stoji iza igrača tijekom rehabilitacijskog procesa. Benfica je također izrazila potporu, uz napomenu da klub „ne tolerira nedopušteno ponašanje, no vjeruje u drugu šansu“.