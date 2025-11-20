Obavijesti

Sport

Komentari 0
SKANDALOZNO PONAŠANJE

Suigrač 'vatrenog' zgrozio svijet dilanjem snimke. Stigla kazna

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 2 min
Suigrač 'vatrenog' zgrozio svijet dilanjem snimke. Stigla kazna
Foto: RODRIGO ANTUNES/REUTERS

Ispričavam se svima koji su pogođeni ovim videom, svojoj obitelji, prijateljima, klubu, reprezentaciji i navijačima, napisao je Andreas Schjelderup nakon što je shvatio što je učinio

U tjednu koji je trebao biti jedan od najvećih za norveški nogomet u posljednjih nekoliko desetljeća zbog plasmana na SP, u središte pozornosti došao je skandal koji je zasjenio sportske uspjehe. Andreas Schjelderup, 21-godišnji krilni napadač portugalskog velikana Benfice i norveške reprezentacije, suočio se s pravnim posljedicama zbog dijeljenja eksplicitnog videa dvojice maloljetnih muškaraca.

FILE PHOTO: Primeira Liga - Benfica v Arouca
Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

Sud u Danskoj proglasio je Schjelderupa krivim te mu izrekao uvjetnu kaznu zatvora u trajanju od dva tjedna, uz jednogodišnji rok kušnje. To znači da će vrijeme iza rešetaka provesti samo ako u sljedećih 12 mjeseci počini novo kazneno djelo. Osim toga, mora podmiriti sudske troškove. Tužiteljstvo je tražilo strožu kaznu od najmanje 20 dana zatvora, no sudac je presudu okarakterizirao kao „žuti karton“ zbog činjenice da Schjelderup nije aktivno tražio sporni sadržaj te je odmah pokazao kajanje.

Incident datira otprilike dvije godine unatrag, dok je Schjelderup bio član danskog kluba FC Nordsjaelland. Tada je, sa 19 godina, putem Snapchata primio video od 27 sekundi i, ne pogledavši ga do kraja, proslijedio ga četvorici prijatelja u grupnom razgovoru. Nakon što je shvatio da se radi o ilegalnom materijalu u kojem sudjeluju maloljetne osobe, brzo je obrisao poruku, no šteta je već bila počinjena.

Norveški ofenzivac je 8. studenoga ove godine na Instagramu javno priznao krivnju, opisavši svoj postupak kao „glupu pogrešku“ zbog koje osjeća duboku sramotu.

Primeira Liga - Benfica v Arouca
Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

- Ispričavam se svima koji su pogođeni ovim videom, svojoj obitelji, prijateljima, klubu, reprezentaciji i navijačima - napisao je, te dodao kako će surađivati s nadležnim tijelima i prihvatiti sve posljedice.

Skandal je eruptirao neposredno nakon što je Norveška izborila plasman na Svjetsko prvenstvo 2026., pri čemu je Schjelderup protiv Španjolske ostao neiskorištena zamjena. Izbornik Ståle Solbakken nazvao je situaciju „nevjerojatno nepromišljenom“, ali je naglasio da reprezentacija stoji iza igrača tijekom rehabilitacijskog procesa. Benfica je također izrazila potporu, uz napomenu da klub „ne tolerira nedopušteno ponašanje, no vjeruje u drugu šansu“.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Samo luksuz! Evo u što ulažu naši nogometaši. Uvijek se traži koji kvadrat viška...
NEKRETNINE HRVATSKIH NOGOMETAŠA

FOTO Samo luksuz! Evo u što ulažu naši nogometaši. Uvijek se traži koji kvadrat viška...

Šime Vrsaljko zajedno je s rođakom Andrejem preuzeo upravljanje luksuznog kompleksa Maškovića han u Vrani u Zadarskoj županiji i pridružio se popisu sadašnjih i bivših reprezentativaca s luksuznim nekretninama u Hrvatskoj i okolici...
Bivša odbojkašica mrzi jedno pitanje: 'Nisu silikoni, prave su'
ODUSTALA OD KARIJERE

Bivša odbojkašica mrzi jedno pitanje: 'Nisu silikoni, prave su'

Kayla Simmons (29) nastupala je za momčad sveučilišta, veselila se profesionalnoj karijeri, ali na kraju je od toga odustala. Kaže da su sa sveučilišta tražili od nje da obriše svoje seksi fotografije
Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a. Kad je novi derbi Dinamo - Hajduk?

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025