Suigrači 'otuširali' Dončića u svlačionici, javio se i Đoković

<p>Čak i s jednom poluzdravom nogom, čak i nakon što je bacio nekoliko "air-ballova" tijekom utakmice, čak i bez svog "najboljeg prijatelja" <strong>Kristapsa Porzingisa, Luka Dončić</strong> nađe novi način da oduševi NBA svijet.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: NBA All-Star 2020.</strong></p><p>Čudesni Slovenac pretvorio je seriju <strong>Dallasa i Clippersa</strong> u najuzbudljiviju u ovom raritetnom doigravanju. Bili su Clippersi pred trećom pobjedom kojom bi osigurali dvije meč-lopte, ali onda je u zadnjem napadu produžetka kod 132-133 Dončić dobio loptu tri i pol sekunde prije kraja i pogodio tricu sa sirenom.</p><p>- Ne mogu opisati svoje emocije. Kad sam vidio da je cijela momčad krenula na mene, to je nešto posebno. Najbolji osjećaj koji sam imao kao igrač - rekao je Dončić koji je s 43 koša, 17 skokova i 13 asistencija nakon velikog<strong> Magica Johnsona </strong>postao drugi najmlađi igrač u doigravanju s dva triple-doublea u prve četiri utakmice u karijeri, ali i najmlađi koji je u triple-doubleu zabio barem 40 koševa.</p><p>- Znamo da ovaj dečko ima talent za dramu. Živi za ovakve trenutke i neustrašiv je - hvalio je svog najboljeg igrača trener <strong>Dallasa Rick Carlisle.</strong></p><p>Međutim, Dončić nije zaboravio na ljude zbog kojih je uopće mogao zaigrati samo 40 sati nakon što je u trećoj utakmici krivim pokretom ozlijedio lijevi gležanj čuvajući<strong> Kawhija Leonarda.</strong></p><p>- U subotu su napravili sjajan posao. Cijeli smo dan radili na gležnju. Nisam bio na 100 posto, ali mislim da sam bio dobar.</p><p>Dođe li to tih 100 posto, a još ako se vrati i Porzingis, Clippersi će biti u velikom problemu. I što će tek onda njegovi suigrači prirediti mu u svlačionici kao u nedjelju kada su mu za "nagradu" priredili tuširanje.</p><p>A bez obzira što su suparnici, Slovencu je čestitao<strong> LeBron James</strong>. I ne samo on, <strong>Dwyane Wade, Steph Curry, </strong>koji je gledao utakmicu kao dio virtualnih navijača, <strong>Kevin Love, Trae Young, </strong>ali i <strong>Novak Đoković</strong>. Svi su se još jednom naklonili novoj Dončićevoj magiji... Do sljedećeg puta.</p>