Suigrači pretukli nogometaša iz Srbije: Dvojica su ga držala, a jedan udarao. Bio je sav krvav

Bojan Đorđić srpski je nogometaš koji je igrao i za nekoliko hrvatskih drugoligaških klubova, a ovaj put se našao u centru pozornosti nakon jednog incidenta u Češkoj.

Kako su pisali tamošnji mediji, 28-godišnji nogometaš je navodno na treningu drugoligaša Varnsdorfa, za kojeg je nastupao, nožem napao trenera golmana Radka Porkala. Zbog svega je i završio u pritvoru na jedan dan.

No, čini se kako je istina drugačija. Barem tako tvrdi Đorđićev menadžer Ilija Majstorović. On je u razgovoru za Sportske novosti otkrio kako je srpski nogometaš zapravo žrtva napada te da je završio u bolnici s potresom mozga. Što se zapravo dogodilo tog dana na treningu češkog drugoligaša, nikada nećemo do kraja saznati.

Foto: fk sloboda tuzla

- Itekako je bilo bilo fizičkog sukoba, eto Bojan ovog časa leži u bolnici s potresom mozga, podljevom na mozgu i slomljenim nosom. Bio je sav krvav, a mi ćemo tužiti i tog trenera golmana i druge napadače na njega. Nije istina da je potegao nož, neki čak dodaju da je tražio pištolj, nije bilo tako - rekao je Majstorović.

Đorđić posljednjih nekoliko godina igra za češke klubove. Ove sezone krenulo je sjajno u Varnsdorfu i ništa nije upućivalo na sukob. Zabio je šest golova u devet utakmica, no kako se ozlijedio, pao je u zaborav. Trener Miroslav Holenak mu je uoči svake utakmice najavljivao da će igrati, ali u igru na kraju nije ulazio. Na jednom treningu ušao je u raspravu s trenerom.

- Na posljednjem susretu Bojan mu je nešto dobacio. Na sljedećem treningu trener mu kaže: "Ti si mene poslao u onu stvar", Bojan iskreno odgovori: "Jesam, zato što sam se triput spremio ući i nijednom nisam ušao". Trener mu je na to odbrusio: "Za tebe danas nema treninga". Bojan je izgubio živce i napucao loptu. Tada je planuo trener vratara, verbalno su se zakačili, da bi skočila dvojica igrača, Ukrajinac i Čeh i uhvatili Bojana. Oni su ga držali, a trener golmana ga je udarao šakama i nogama dok je ležao na podu. Točno tako napišite jer to je istina, iza toga stojim. Ozbiljno su ga ozlijedili zbog čega podnosimo tužbu, a imamo i svjedoke - rekao je Ilija Majstorović.

A kako se nož našao kod njega?

- Momčad je otišla na trening, a Bojan se umio jer je bio krvav, i nesvjestan koliko je ozlijeđen, išao za njima. Pritom je uzeo nož i stavio ga ispod majice da se obrani bude li ponovno napadnut. Samo je htio odraditi trkački trening. Međutim, kako mu nije bilo dobro pao je na kratko u nesvijest, našli su ga ošamućenog s nožem i pozvali policiju. Ona ga je odmah privela i zadržala 24 sata. Odvjetnik ga je izvukao i doveo u bolnicu.

Neki su čak pisali kako je Đorđić tražio i pištolj, no njegov agent tvrdi kako je to izmišljotina. Nitko još nije podnio prijavu protiv srpskog nogometaša, a cijeli slučaj dobit će epilog na sudu.

Najčitaniji članci