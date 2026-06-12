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LEGENDA 'VATRENIH'

Šuker je bio na otvaranju SP-a! Družio se s predsjednikom Fife

Piše 24sata,
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Šuker je bio na otvaranju SP-a! Družio se s predsjednikom Fife
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Foto: instagram

Poseban trenutak s predsjednikom Giannijem Infantinom na početku Svjetskog prvenstva. Želim svim momčadima sjajan turnir i ponosan sam što podržavam Hrvatsku, poručio je Šuker

Admiral

Legenda hrvatskog nogometa, Davor Šuker (58), podijelio je na društvenim mrežama fotografije s otvaranja Svjetskog prvenstva 2026., koje se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Uoči početka najvećeg nogometnog natjecanja, Šuker se u svečanoj atmosferi našao u društvu najmoćnijeg čovjeka svjetskog nogometa, predsjednika Fife Giannija Infantina.

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Šuker, koji na turniru sudjeluje u ulozi ambasadora Svjetskog prvenstva, objavio je dvije fotografije koje dočaravaju atmosferu s otvaranja. Na prvoj, prisnijoj fotografiji, nasmiješeno pozira s Infantinom, koji palcem gore odobrava početak natjecanja. Na drugoj, formalnijoj, stoji pokraj slavnog zlatnog trofeja.

Foto: instagram

Svoju objavu popratio je porukom podrške svim reprezentacijama, s posebnim naglaskom na Hrvatsku. "Poseban trenutak s predsjednikom Giannijem Infantinom na početku Svjetskog prvenstva. Želim svim momčadima sjajan turnir i ponosan sam što podržavam Hrvatsku dok započinje svoj put na najvećoj nogometnoj pozornici", napisao je Šuker.

(*uz korištenje AI-ja)

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