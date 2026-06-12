Šuker je bio na otvaranju SP-a! Družio se s predsjednikom Fife

Legenda hrvatskog nogometa, Davor Šuker (58), podijelio je na društvenim mrežama fotografije s otvaranja Svjetskog prvenstva 2026., koje se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Uoči početka najvećeg nogometnog natjecanja, Šuker se u svečanoj atmosferi našao u društvu najmoćnijeg čovjeka svjetskog nogometa, predsjednika Fife Giannija Infantina.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... VIDEO gif | Video: 24sata

Šuker, koji na turniru sudjeluje u ulozi ambasadora Svjetskog prvenstva, objavio je dvije fotografije koje dočaravaju atmosferu s otvaranja. Na prvoj, prisnijoj fotografiji, nasmiješeno pozira s Infantinom, koji palcem gore odobrava početak natjecanja. Na drugoj, formalnijoj, stoji pokraj slavnog zlatnog trofeja.

Foto: instagram

Svoju objavu popratio je porukom podrške svim reprezentacijama, s posebnim naglaskom na Hrvatsku. "Poseban trenutak s predsjednikom Giannijem Infantinom na početku Svjetskog prvenstva. Želim svim momčadima sjajan turnir i ponosan sam što podržavam Hrvatsku dok započinje svoj put na najvećoj nogometnoj pozornici", napisao je Šuker.