Šuker: Kakav strah, Infantiniju sam rekao da sigurno slavimo

Koliko sam života izgubio u ovom trileru? Pa nisam puno. Bilo je mi je krivo zbog Luke Modrića, vidio sam neke sitnice koje vi ne vidite. Kad je Luka skočio Subašiću u krilo, kad je cijela klupa, cijeli stručni stožer, cijeli tim koji je bio na terenu... Ma, trebamo biti ponizni i reći da je i Danska danas mogla pobijediti. Dva gola u pet minuta i poslije je 115 minuta bila drama, ali to je nogomet. Bitno je da smo prošli jer samo tako se radi povijesna sličica. Protiv Rusije ćemo biti bolji, rekao je Davor Šuker.

Nije to bila neka fantastična Hrvatska, no tko vas pita, kad se pobjeđuje.

- E, pa kad vi očekujete 3-0 u prvih deset minuta. Svi žele zabiti tri gola u deset minuta. Nogomet je patnja, odricanje i to smo vidjeli. Krivo mi je što Rebić nije zabio jer bi bio još jači za sljedeće utakmice. Svi su se vjerojatno sjetili Turske u Beču, ali ja sam bio uvjeren u pobjedu. Baš sam rekao Infantiniju i svima u loži da sam "confident" da pobjeđujemo. Bolji smo bili na terenu, ali za sitnice.

I 1998. godine u Francuskoj je utakmica u osmini finala bila najteža. Mučili smo se s Rumunjskom, a upravo je Šuker odlučio.

- Bili smo 1998. iznenađenje, bit ćemo i ove godine. Gle, mogla je i Danska pobijediti, mi bismo bili utučeni, vi biste pisali kritike, ali nemate crnila u svojim perima. Ali, želim vam da uživate s Hrvatskom, hvala svim ljudima koji su poslali podršku, od Canberre do Australije, svi su uživali. Svi bismo voljeli da je bilo 4-1, vidio sam i najave utakmice... Sjetimo se i Rakitićeve izjave, pa kad je Luka promašio penal, i kad je Pivarić promašio... Sve je to nogomet, to su sitnice. I baš zbog toga je utakmice gledao jako veliki broj ljudi... Ali, neću dalje... Imali ste danas priliku pitati predsjednicu Kolindu Grabar Kitarović što je s infrastrukturom, ja moram španjolskim i engleskim novinarima to objašnjavati i razgovarati o infrastrukturi. A, vi gospodine, mogli ste danas pitati kad ćemo napraviti nacionalni stadion - rekao je Šuker.

Je li Rusija dobar protivnik?

- Povijesna utakmica čeka nas i Ruse. Ugodna večer.

Tema: Svjetsko nogometno prvenstvo - Rusija 2018.