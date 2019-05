Sukno: Da su liječnici bili malo oprezniji, ne bih uopće igrao!

Sandro Sukno s 28 je godina završio karijeru. Šokirao je sportsku javnost jer nakon što je objavljeno da su mu liječnici pronašli probleme sa srcem, vijesti s dodatnih pretraga sugerirale su da se vraća. I izbornik Ivica Tucak računao je na njega na Svjetsko prvenstvo.

Ali Sukno je opraštajući se otkrio:

- Želio sam i prikupio puno mišljenja, puno je tu bilo pregleda, testiranja. Bilo je i različitih mišljenja..., ali svega ovoga što sam osvojio u karijeri možda uopće nije trebalo ni biti! - rekao je za Sportske novosti, pa nastavio:

- Vjerojatno svega ne bi ni bilo da sam u mlađim danima naletio na neke još malo opreznije liječnike. Možda bi mi oni rampu spustili već tada, dok sam bio dječak. Da, možda bi mi zabranili igrati.

Sandro je kao dječak s ocem Goranom dolazio u Zagreb u bolnicu na preglede i kontrole srca.

Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL

- Kao što i danas postoje različita mišljenja, tako su postojala i tada, samo pozitivna, pa sam igrao. Možda je glupo u ovom trenutku to reći, ali sve je još i dobro završilo. A to što sam kao dječak dolazio u Zagreb, to su bili preporučeni godišnji pregledi, kontrola urođene srčane mane.

- U tom je trenutku to za liječnike bilo zadovoljavajuće, a ja se, isto tako, nikada nisam ni osjećao loše. Konačno, u Italiji sam igrao tri sezone, tamo išao na preglede i sve je bilo u redu. Onda je u jesen 2017., uoči početka sezone, možda tjedan dana prije 1. kola, bio neki drugi liječnik. Obavili smo pregled, ali me pitao bih li ja radio neki malo detaljniji pregled jer bi, po njemu, to bilo pametnije. Pristao sam i tako je i počelo, da bi na kraju došao do najvećeg stručnjaka u Italiji, dr. Zeppillija, koji mi je odmah preporučio mirovanje. Na koncu je najbitnije ovo danas - živa glava na ramenima.