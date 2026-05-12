Sukno s Pro Reccom pobijedio Mladost. 'Žapci' bez Final Foura

U susretu petog kola B skupine četvrtfinalnog dijela Lige prvaka, vaterpolisti Mladosti su na bazenu uz Savu izgubili od talijanskog Pro Recca sa 14-17 i ostali bez izgleda za plasman na Final Four. Talijanski sastav, koji vodi Sandro Sukno, je već u prvoj četvrtini poveo s tri gola razlike (5-2), a početkom druge dionice je imao i četiri gola prednosti (7-3).

Mladost je smanjila na 7-8, no gosti u trećoj bježe na +5 (13-8). U posljednjoj četvrtini Pro Recco je održavao prednost za konačnih 17-14. Goste su do pobjede predvodili Francesco Di Fulvio, Luke Anthony Pavillard, te Maxwell Bruce Irving sa po tri gola, dok je Rino Burić postigao jedan gol. Kod Mladosti Konstantin Kharkov je zabio četiri, a Andrija Bašić i Marko Radulović po tri gola.

U drugom susretu iz skupine Ferencvaros je pobijedio Hannover sa 17-8, također, osiguravši završni turnir.

Vendel Csaba Vigvari sa četiri gola je bio najefikasniji u domaćim redovima, dok su kod Hannovera po dva gola postigli Lazar Vukičević i Luka Lozina. Na ljestvici vode Ferencvaros i Pro Recco sa po 12 bodova, dok Mladost i Hannover imaju po tri boda.