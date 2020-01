Šunjićeva žuta minuta: Ušao i skrivio penal za crveni karton

Hrvatski veznjak Ivan Šunjić nije se proslavio u susretu 3. kola engleskog nogometnog FA Kupa, ali usprkos njegovom isključenju nakon samo dvije minute provedene u igri i to zbog prekršaja za kazneni udarac.

Ipak, njegov Birmingham City je na svom terenu svladao Blackburn Rovers 2-1 (1-0).

Birmingham je rano poveo golom Crawleya (4), a tu prednost domaći je sastav držao sve do 60. minute kada je Šunjić, koji je ušao u igru u 58. minuti, prekršajem u svom kaznenom prostoru zaustavio Gallaghera.

U igri je proveo samo 160 sekundi, to je najbrži crveni karton u FA kupu u posljednje četiri godine.

