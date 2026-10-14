SUPER LOVRO Bilić mu nije dao minutu, zabio gol u Ligi prvaka!

Hrvatski reprezentativac Lovro Majer (28) nastavlja briljirati u dresu grčkog AEK-a, koji je u drugom kolu Lige prvaka gostovao na londonskom Stanford Bridgeu, na kojem ove sezone svoje domaće utakmice Lige prvaka igra ukrajinski prvak Šahtar.

Rezultat je bio 1-1 nakon prvog poluvremena, a AEK je poveo u 28. minuti zahvaljujući "vatrenom", koji je mirno zatresao mrežu nakon lijepe akcije gostiju. Majeru je to prvijenac za grčki klub, a zabio ga je nakon što mu Slaven Bilić nije dao ni minutu u prošlom ciklusu Lige nacija, kad je Hrvatska odigrala čak četiri utakmice.

Novi izbornik testirao je razne igrače, ali Majer nije dobio priliku. Štoviše, tri od četiri utakmice gledao je s tribine, ali to ga nije previše izbacilo iz sjajnog ritma u kojem je od početka sezone.

Dijeli asistencije za AEK kao od šale, a sad je zabio prvijenac, i to u Ligi prvaka. Ipak, Šahtar je izjednačio četiri minute kasnije preko Pedrinha iz penala.