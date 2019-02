Super-Pidžama, 37 čaša vode na dan i meso samo u playoffu

Najveća snaga New England Patriotsa spava u posebnoj pidžami, pije više vode nego što je prema mnogima to zdravo, a njegova prehrana sastoji se skoro pa samo od - povrća.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1203985 / Super bowl, finale američkog nogometa 2019. godine, zanimljivosti]

Gotovo sigurno najveći igrač ikada, Brady ima 41 godinu na leđima, no njegov kraj se ne nazire. Mirovina? Pa sam je rekao da to još ne dolazi u obzir, plan mu je igrati dok ne bude imao 45!

No gotovo je sigurno da se Brady ne bi mogao osjećati tako ugodno na terenu da ne pazi na svoje tijelo više nego što to radi većina profesionalnih sportaša.

Super-Pidžama

Brady je u suradnji s Under Armourom napravio liniju pidžami koje pomoću biokeramičke tehnologije smanjuju negativne posljedice napornih fizičkih aktivnosti, a i sam quarterback isključivo spava u svojoj super-pidžami.

Pidžama svu toplinu koju tijelo isijava vraća kroz infracrvene zrake te tako poboljšava kvalitetu sna i oporavlja umorne mišiće.

Međutim, ni pidžama ne radi čuda pa je potrebno nositi je neko vrijeme (par tjedana) kako bi osjetio učinak. Efekt je navodno stvaran, a prije dvije godine testirali su je i ESPN-ovi novinari te je promjena bila osjetna, a zaključak jasan - Pa to bi trebao imati svaki sportaš!

U međuvremenu, osim pidžama Under Armour je izbacio i seriju posteljina istog efekta, kao i trenirki. No ništa od navedenog nije baš jeftino, za komplet (pidžama) morat ćete svakako dati preko tisuću kuna...

Brady je gotovo vegan!?

Prehrana Toma Bradyja iznimno je specifična, a 41-godišnjak ima svog privatnog kuhara koji za njega kuha s najboljim i točno probranim namirnicama.

Nema tu tjestenine, kruha, kofeina, kave, maslinovog ulja, a nema ni previše mesa...

- Njegova prehrana je 80% povrće, a 20% ostale stvari poput smeđe riže, kvinoje, žitarica... No jede i neke mesne proizvode. Konzumira piletinu, voli pojesti i patku, a i losos mu je jedna od dražih namirnica - rekao je Bradyjev kuhar prije dvije godine. Ali ta konzumacija mesa se gotovo isključivo odvija samo za vrijeme doigravanja...

Za razliku od većine igrača koji se na terenu osvježavaju Gatoradeom, koji je jedan od sponzora lige, Brady se toga ne drži. Dok pije iz Gatoradeovih čaša, u njima se nalazi posebno spremljen napitak za njega - prirodna limunada s dodanom količinom elektrolita.

Voda je izvor života, glasi poznata misao, a Brady je se itekako pridržava. I to do koje mjere...

Pa na dan kada trenira, Brady popije 37 čaša vode! To je gotovo devet litara i daleko iznad preporučene količine.

Foto: Brett Davis

Brady ovakav način prehrane smatra ključnim kako bi tijelo duže vrijeme ostalo sposobno raditi na visokom nivou dovoljnom za profesionalni sport te je uvjeren kako njegova prehrana smanjuje kiselost organizma, no znanstvenici se ne slažu.

- Nemoguće je da njegova prehrana utječe na to, jer to rade naši organi - rekao je američki profesor kineziologije Stuart Phillips nakon što je Brady izbacio knjigu o svojoj prehrani, a brojni znanstvenici tvrde kako se njegov unos vode ne bi trebao pratiti jer je doslovce - opasan.

Ipak, čini se da za njega dobro funkcionira...

Voli plutati

Još jedna bitna stavka u njegovom oporavku od trening je plutanje. Takozvani tretmani plutanja eksplodirali su na tržištu prije nekoliko godina.

Terapija plutanjem navodno smanjuje stres, dobra je i za fizički i psihički oporavak, a uz stres smanjuje i tegobe raznih upala, ubrzava vrijeme oporavka od ozljede i slično.

Laži i obmane?

I dok se znanstvenici u većini stvari ne slažu s Bradyjem, u korist njihovim argumentima ide i činjenica da je Alex Guerrero, Bradyjev suradnik i čovjek koji je možda i najvažniji dio njegove prehrane, prije nekoliko godina bio pod istragom zbog lažnog predstavljanja sebe kao liječnika te prodavanja suplemenata koji nisu imali nikakve efekte, već su navodno bili teška prevara.

No realno, Brady ima 41 godinu, a i dalje igra gotovo pa savršeno. Planira igrati još četiri godine te se umiroviti s 45, a rijetko koji quarterback je to ikada postigao... Najstariji je bio George Blanda, koji se umirovio s 48 godina, no to je bilo prije nekoliko desetljeća, s 42 godine se umirovio Brett Favre, no njegova posljednja sezona i nije bila neka, a Brady s 41 izgleda kao da neće ubrzo stati...

Poput nekog legendarnog kickera, Bradyju godine ne smetaju, a poput dobrog vina, Tom izgleda kao da je s godinama sve bolji...