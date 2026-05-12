SUPER SERGEJ Kako je Jakirović s Hullom došao na korak od Premier lige: 'Zbližili smo se'

Na kultnom Wembleyju, hramu svjetskog nogometa, 23. svibnja će i jedan Hrvat imati ključnu ulogu u "najbogatijoj nogometnoj utakmici na svijetu". Ulog je nagrada od 200 milijuna eura i još važnije, plasman u Premier ligu.

Čudotvorac iz Metkovića, kako su Englezi prozvali Sergeja Jakirovića (49), uveo je Hull City u finale doigravanje. I baš kako nadimak kaže, bivši trener Dinama i Rijeke izveo je čudo jer prošlog ljeta, kada je preuzeo "tigrove", klub je bio u rasulu. Sezonu ranije zauzeli su poziciju iznad zone ispadanja i jedva ostali u Championshipu, a onda ih je na pripremama za ovu sezonu dočekala vijest o zabrani transfera tijekom tri prijelazna roka zbog kršenja financijskog fair-playa. Nisu smjeli kupovati igrače niti dovoditi ih na posudbu uz naknadu pa su se snalazili kako su znali, angažirali one sa slobodnim papirima i oslonili se na vlastite rezerve.

Tretman u engleskim medijima nije bio najbolji, vidjeli su ih kao glavnog kandidata za ispadanje, a Jakirovića kao prolaznika koji će se zadržati tek kraći period. Hrvatski stručnjak, poznat kao sjajan motivator, ujedinio je svlačionicu i uvjerio ih da, usprkos podcjenjivanju i lošim izgledima, imaju kvalitetu za velike stvari. I kako je sezona odmicala, shvatila je to i nogometna javnost, a vrhunac je bila pobjeda protiv Milwalla (2-0) u uzvratu i plasman u finale doigravanja.

- Nikad nisam bio na Wembleyju, ovo mi je ostvarenje sna. Imao sam puno uspjeha kao trener, ali ovo mi je možda i najveći. Ovo je nešto najbolje što mi se dogodilo u nogometu - poručio je nasmijani Jakirović pa se naklonio igračima:

- Ovo je sjajna grupa igrača koja se drži zajedno. Možda nas je zabrana transfera dodatno zbližila i motivirala, tko zna. Nitko se ne ljuti kad ne igra, svaki igrač je spreman u svakom trenutku. Jako sam sretan i ponosan na ove dečke, blizu smo onoga što je bio san na početku sezone. Mislio sam da je top 10 naš cilj, bio sam zabrinut kako ćemo izgledati, ali svakom utakmicom smo bili sve bolji. Rekao sam igračima da sanjaju. I eto nas ovdje, na korak od sna.

Nakon utakmice dopustio je igračima da popiju pivo i proslave veliki uspjeh. Svi će za nagradu dobiti tri dana odmora, a onda slijede pripreme za utakmicu koja će svima u klubu biti najveća u životu. Hull je posljednji put u Premier ligi igrao u sezoni 2016/17., a nakon toga je životario na sredini ljestvice Premier lige. Često bio i u zoni ispadanja, prije šest godina i potonuo u treću ligu. I kad su mnogi mislili da ih ove godine čeka ista sudbina, ukazao se Sergej Jakirović i izveo čudo.

U prilici je postati tek drugi Hrvat koji može uvesti klub u Premier ligu. Slaven Bilić to je napravio s West Bromwich Albionom prije šest godina, kada je osvojio drugo mjesto u Championshipu. Jakirovićeva priča ipak je drukčija, više nalik bajkama. No, on ju pretvorio u realnost.

Pred Hull Cityjem je utakmica generacije. Na Wembleyju, 23. svibnja, bio to Middlesbrough ili Southampton, igrači imaju priliku ući među besmrtne, a Jakirović otvoriti vrata raja i probiti se među elitne trenere, nešto o čemu je uvijek sanjao...