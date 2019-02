Super Bowl: Samo prvi nije bio rasprodan, dobio ime po skočici

Jedan od najgledanijih sportskih događaja današnjice prvi je put odigran 15. siječnja 1967. godine pod imenom American Football League-National Football League Championship Game. Bio je to zanimljiv susret koji je odigran s dvije različite lopte, dva početka drugog poluvremena. Najskuplja karta koštala je 15 dolara, ali stadion nije bio ni blizu rasprodanog.

Tada su u finalu igrali Kansas City Chiefsi i Green Bay Packersi Bila je to prva utakmica u kojoj su međusobno igrali timovi iz AFL-a i NFL-a. Jedini problem bio je kako nazvati taj susret jer je i medijima i publici spomenuto ime bilo predugo.

Sedam godina ranije na sastanku vlasnika NFL-a dogovarala se zamjena povjerenika NFL-a Berta Bella nakon njegove smrti. Pete Rozelle tada je bio u hotelu u Miamiju i nekoliko sati na toaletu popravljao je svoju kravatu. Svaki put kad je netko ušao on je pravo ruke, a ukupno je to napravio 35 puta. Sve je to činio u nervozi zbog čekanja rezultata, a nakon svega su mu javili kako je izabran za novog povjerenika.

Mnogo pokušaja imena, ali samo jedno je bilo ono pravo

Šest godina kasnije taj je čovjek sudjelovao u odabiru imena lige, a njegov je prijedlog bio 'The Big One'. To se ime nikome nije svidjelo, pa je pokušao sa 'Pro Bowlom', Prvotno ej prijedlog prihvaćen, ali izazivao je zbunjenost jer su mnogi mislili da se radi o NFL-ovoj All Star utakmici pa se i od tog imena odustalo, kao i od sljedećeg pokušaja imena "World Series of Football".

Rozelle je tada došao do zaključka kako je najbolje da je naziv lako pamtljiv pa je dao ime "The AFL-NFL World Championship Game", koje nije stalo ni na naslovnice novina. Nakon toliko smišljanja i pokušaja, on nije bio taj koji je dao ime ovom sportskom događaju. To je bio Lamar Hunt, osnivač AFL-a i trener Kansas City Chiefsa.

Točnije, za to je zaslužan njegov sin, Lamar Hunt Junior koji se kod kuće igrao sa lopticom skočicom, odnosno kod Amerikanaca igračkom nazvanom 'Super Ball'.

- Trebamo izmisliti ime. Meni je u glavi nešto kao 'Super Bowl', ali znam da možemo bolje od toga - rekao je Hunt, ali nikad nisu otišli 'bolje' od toga.

Nikad mu nisu priznali zasluge za to ime. Kako se sve češće počelo spominjati kao normalno, ime se ustalilo, a čelnici nikad nisu priznali kako je za ime zaslužna ni više ni manje nego - dječja igračka.