Superliga pokreće tužbu protiv Uefe vrijednu više milijardi eura

Kompanija A22 Sports Management, koja stoji iza projekta nogometne Superlige, pokrenula je pravne radnje u skladu sa španjolskim zakonom, prije pokretanja pravnog postupka protiv Uefe u tužbi vrijednoj više milijardi eura.

Ovaj korak već je najavio predsjednik Real Madrida Florentino Perez, tijekom jučerašnje Opće skupštine "Kraljevskog kluba", a u ponedjeljak se oglasila i tvrtka A22.

Foto: JUAN MEDINA/REUTERS

"A22 Sports Management je 21. studenog pokrenuo obavezne postupke prema španjolskom zakonodavstvu, prije početka pravnog postupka protiv Uefe u kojem traži naknadu štete pretrpljene zbog Uefine zlouporabe dominantnog položaja kao monopolističkog operatera europskih klupskih nogometnih natjecanja," ističe se u izjavi tvrtke.

"Unatoč jasnim presudama triju europskih suda, uključujući Sud EU-a i španjolski žalbeni sud, Uefa i dalje održava propise i prakse koji su izravno u suprotnosti sa sudskim odlukama. Prkoseći tim sudskim presudama, Uefa se sada suočava sa značajnim potencijalnim zahtjevima za naknadu štete od klubova i A22," dodaje se.

Španjolski mediji nagađaju kako bi tužba mogla biti vrijedna između četiri i pet milijardi eura. Navodi se kako je A22 u prosincu prošle godine podnio zahtjev Uefi za priznavanje Ujedinjene lige, svog prijedloga za nova paneuropska natjecanja.

Foto: PEDRO NUNES/REUTERS

"Zahtjev je u potpunosti bio u skladu sa zahtjevima presude Suda pravde EU. Nakon toga, A22 je sedam mjeseci vodio pregovore u dobroj vjeri s Uefom kako bi postigao sveobuhvatno i kooperativno rješenje tekućih sporova. Tijekom tih pregovora, A22 je napravio značajne ustupke kako bi premostio jaz između svog prijedloga Ujedinjene lige i postojećih Uefinih klupskih natjecanja. Prijedlozi A22 usredotočili su se na tri ključna aspekta: poboljšani format, modernizirano upravljanje i implementaciju Unify streaming platforme kako bi se osigurala veća pristupačnost i vrhunska tehnologija za navijače koji gledaju utakmice kod kuće. Unatoč tim značajnim obvezama, nije postignut dogovor. Stoga je jedini primjereni sljedeći korak tražiti naknadu za štetu pretrpljenu kao rezultat UEFA-inog kontinuiranog nezakonitog ponašanja," zaključuje se u izjavi.