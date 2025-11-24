Kompanija A22 Sports Management, koja stoji iza projekta nogometne Superlige, podnijet će tužbu protiv Uefe. "Traži naknada štete pretrpljene zbog Uefine zlouporabe dominantnog položaja", napisala je kompanija
Superliga pokreće tužbu protiv Uefe vrijednu više milijardi eura
Kompanija A22 Sports Management, koja stoji iza projekta nogometne Superlige, pokrenula je pravne radnje u skladu sa španjolskim zakonom, prije pokretanja pravnog postupka protiv Uefe u tužbi vrijednoj više milijardi eura.
Ovaj korak već je najavio predsjednik Real Madrida Florentino Perez, tijekom jučerašnje Opće skupštine "Kraljevskog kluba", a u ponedjeljak se oglasila i tvrtka A22.
"A22 Sports Management je 21. studenog pokrenuo obavezne postupke prema španjolskom zakonodavstvu, prije početka pravnog postupka protiv Uefe u kojem traži naknadu štete pretrpljene zbog Uefine zlouporabe dominantnog položaja kao monopolističkog operatera europskih klupskih nogometnih natjecanja," ističe se u izjavi tvrtke.
"Unatoč jasnim presudama triju europskih suda, uključujući Sud EU-a i španjolski žalbeni sud, Uefa i dalje održava propise i prakse koji su izravno u suprotnosti sa sudskim odlukama. Prkoseći tim sudskim presudama, Uefa se sada suočava sa značajnim potencijalnim zahtjevima za naknadu štete od klubova i A22," dodaje se.
Španjolski mediji nagađaju kako bi tužba mogla biti vrijedna između četiri i pet milijardi eura. Navodi se kako je A22 u prosincu prošle godine podnio zahtjev Uefi za priznavanje Ujedinjene lige, svog prijedloga za nova paneuropska natjecanja.
"Zahtjev je u potpunosti bio u skladu sa zahtjevima presude Suda pravde EU. Nakon toga, A22 je sedam mjeseci vodio pregovore u dobroj vjeri s Uefom kako bi postigao sveobuhvatno i kooperativno rješenje tekućih sporova. Tijekom tih pregovora, A22 je napravio značajne ustupke kako bi premostio jaz između svog prijedloga Ujedinjene lige i postojećih Uefinih klupskih natjecanja. Prijedlozi A22 usredotočili su se na tri ključna aspekta: poboljšani format, modernizirano upravljanje i implementaciju Unify streaming platforme kako bi se osigurala veća pristupačnost i vrhunska tehnologija za navijače koji gledaju utakmice kod kuće. Unatoč tim značajnim obvezama, nije postignut dogovor. Stoga je jedini primjereni sljedeći korak tražiti naknadu za štetu pretrpljenu kao rezultat UEFA-inog kontinuiranog nezakonitog ponašanja," zaključuje se u izjavi.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+