Supermana muči kriptonit, a Pepa Guardiolu - Tottenham. 'Pijetlovi' su protuotrov za City

Poraz Manchester Cityja od Tottenhama (0-4) ozbiljno je uzdrmao engleskog prvaka i nametnuo brojna pitanja koja se tiču Pepa Guardiole i njegove momčadi. Bio je to Cityju peti uzastopni poraz što se Guardioli nikad u karijeri nije dogodilo. Španjolski trener ne paničari, bez obzira na škakljivu situaciju:

- U osam godina ovo nikad nismo doživjeli. Sada to moramo živjeti, moramo to prekinuti pobjedama u sljedećim utakmicama, a posebno u idućoj utakmici. Vratit ćemo se - rekao je za BBC nakon utakmice s Tottenhamom.

Ipak, "pijetlovi" su oduvijek "crna mačka" za Guardiolu i njegov City. Čak i "Superman" ima slabost u vidu kriptonita, a za "građane" ona dolazi u vidu Tottenhama. Još od vremena Mauricija Pochettina, preko Joséa Mourinha i Antonija Contea, pa sve do Angea Postecogloua, londonska momčad uvijek je znala "zagorčati" idiličan život Pepove mašinerije.

Od dolaska Guardiole na klupu Manchester Cityja, dvije momčadi sastale su se 22 puta. City je pobijedio 10 puta, Tottenham devet, a tri dvoboja završila su neriješeno. Treba reći i kako je Tottenham nerijetko pobjeđivao City u najvažnijim utakmicama, pa pamtimo prolazak "pijetlova" u polufinale Lige prvaka u sezoni 2018/19., ali i 2-0 pobjedu u Londonu u "korona sezoni" 2019/20., jedinoj u posljednjih sedam u kojoj Guardiola i City nisu bili prvaci Engleske.

Slavio je Tottenham i u veljači 2023. kad se engleski prvak borio za naslov s Arsenalom, ali na kraju je uspio do njega i doći. Generalno gledajući, iz Tottenhamovih pozitivnih rezultata može se izvući obrazac, a on je vrlo jednostavan: Manchester City dominira posjedom i drži inicijativu, a Londončani kroz tranziciju naprave kaos obrani suparnika. Posebice je to bilo istaknuto u vremenu dok su Kane i Son igrali zajedno za "spurse", ponekad Guardiola jednostavno nije imao lijeka za tu kombinaciju.

Dakako, Manchester City je daleko uspješniji zadnjih godina, ali to samo naglašava koliko Tottenham zna s njim. Imati praktički podjednak međusobni omjer s momčadi koja u serijama osvaja naslove u zemlji nije baš uobičajeno. Upravo zato, Tottenham nosi neslužbenu titulu "crne mačke" za City.