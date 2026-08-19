Superračunalo javlja: Dinamo više nije favorit protiv Vikinga!

Dinamo nije uspio izvući pobjedu koja bi donijela barem neko olakšanje pred uzvrat doigravanja za Ligu prvaka. U samo 10. minuta "modri" su šokirali Viking, ali već do kraja prvog poluvremena stigao je hladan tuš i Norvežani su izjednačili na 2-2. U drugom poluvremenu Dinamo je stalno "visio" oko gola gostiju, ali nije uspio zadati novi udarac. Odluka pada na sjeveru za tjedan dana, a superračunalo dalo je svoje viđenje - Dinamo više nije favorit u ovom dvomeču!

Iako nije bila prevelika razlika u izračunu superračunala prije utakmice na Maksimiru, Dinamo je s 58 posto ipak bio blagi favorit. Nakon remija situacija se okrenula te je sada Viking u prednosti s 51 posto šanse za ulazak u Ligu prvaka, dok su "modri" na 49 posto. Razlika je jako mala, ali ipak pokazuje koliki je jackpot dobio norveški sastav. Postotke je objavila stranica Football Meets Data

🔵 UCL 2026/27 - probability to reach the league phase (as of 18 Aug)



73% 🇬🇷 AEK Athens

27% 🇧🇬 Levski Sofia



60% 🇫🇷 Olympique Lyon

40% 🇹🇷 Fenerbahçe



51% 🇳🇴 Viking

49% 🇭🇷 Dinamo Zagreb



👉 Full probabilities and scenarios available in our Simulator pic.twitter.com/pl8pPVyUyM — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 18, 2026

Važno je naglasiti kako dobivene brojke ne predstavljaju predviđanje konačnog ishoda, već isključivo rezultat statističkih modela. Pri izračunu se uzimaju u obzir kvaliteta i forma momčadi, prethodni rezultati te okolnosti u kojima se utakmica igra. Nakon remija u Zagrebu, vaga je blago otišla na stranu Vikinga. Norveški klub u uzvratu ima prednost domaćeg terena, što mu prema modelima daje nešto veće izglede za prolazak dalje.

Treba reći da će se uzvrat igrati na umjetnoj travi na koju su domaći itekako navikli, dok zagrebački sastav nije u tolikoj mjeri. Naravno, alibija ne smije biti, Dinamo je bolja momčad i to mora pokazati u uzvratu te robotski izračuni ne bi trebali pokolebati 'modre'. Bit će teško, Viking je gladan Lige prvaka, igra kod kuće i navalit će svim silama, ali plavi mogu to podnijeti. Treba im najbolja utakmica do sada, dušu na terenu moraju ostaviti, no ulog se zna - Liga prvaka!