Obavijesti

Sport

Komentari 8
ALI JE POKAZAO BOLJU IGRU

Superračunalo javlja: Dinamo više nije favorit protiv Vikinga!

Piše Jakov Drobnjak,
Čitanje članka: 1 min
Superračunalo javlja: Dinamo više nije favorit protiv Vikinga!
Prva utakmica Dinama i Vikinga u play-offu za ulazak u UEFA Ligu prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

DINAMO - VIKING 2-2 Prema statističkim analizama, Dinamo nije favorit u uzvratu protiv Vikinga. To neka "modrima" bude dodatan motiv jer su već pokazali da su bolja momčad

Admiral

Dinamo nije uspio izvući pobjedu koja bi donijela barem neko olakšanje pred uzvrat doigravanja za Ligu prvaka. U samo 10. minuta "modri" su šokirali Viking, ali već do kraja prvog poluvremena stigao je hladan tuš i Norvežani su izjednačili na 2-2. U drugom poluvremenu Dinamo je stalno "visio" oko gola gostiju, ali nije uspio zadati novi udarac. Odluka pada na sjeveru za tjedan dana, a superračunalo dalo je svoje viđenje - Dinamo više nije favorit u ovom dvomeču!

Iako nije bila prevelika razlika u izračunu superračunala prije utakmice na Maksimiru, Dinamo je s 58 posto ipak bio blagi favorit. Nakon remija situacija se okrenula te je sada Viking u prednosti s 51 posto šanse za ulazak u Ligu prvaka, dok su "modri" na 49 posto. Razlika je jako mala, ali ipak pokazuje koliki je jackpot dobio norveški sastav. Postotke je objavila stranica Football Meets Data

Važno je naglasiti kako dobivene brojke ne predstavljaju predviđanje konačnog ishoda, već isključivo rezultat statističkih modela. Pri izračunu se uzimaju u obzir kvaliteta i forma momčadi, prethodni rezultati te okolnosti u kojima se utakmica igra. Nakon remija u Zagrebu, vaga je blago otišla na stranu Vikinga. Norveški klub u uzvratu ima prednost domaćeg terena, što mu prema modelima daje nešto veće izglede za prolazak dalje.

Treba reći da će se uzvrat igrati na umjetnoj travi na koju su domaći itekako navikli, dok zagrebački sastav nije u tolikoj mjeri. Naravno, alibija ne smije biti, Dinamo je bolja momčad i to mora pokazati u uzvratu te robotski izračuni ne bi trebali pokolebati 'modre'. Bit će teško, Viking je gladan Lige prvaka, igra kod kuće i navalit će svim silama, ali plavi mogu to podnijeti. Treba im najbolja utakmica do sada, dušu na terenu moraju ostaviti, no ulog se zna - Liga prvaka!

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 8
UŽIVO Transferi: Barcelona je predstavila veliko pojačanje, bivši hajdukovac u Luzernu...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Barcelona je predstavila veliko pojačanje, bivši hajdukovac u Luzernu...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje do 7. rujna, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna
Dinamo - Viking 2-2: Furiozan početak nije bio dovoljan za prednost 'modrih' uoči uzvrata
DOIGRAVANJE ZA LP

Dinamo - Viking 2-2: Furiozan početak nije bio dovoljan za prednost 'modrih' uoči uzvrata

DINAMO - VIKING 2-2 Dinamo je imao prednost od 2-0 od 10. minute, ali u nastavku je prosuo prednosti i norveški prvak je stigao do remija
Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored HNL-a i Europe. Kad igraju Dinamo, Hajduk i Rijeka?

Prvi "vječni derbi" igra se sredinom listopada. Dinamo nastavlja lov na Ligu prvaka, Hajduk se iz Europske lige seli u Konferencijsku, gdje je i Rijeka. Varaždin je završio avanturu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026