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OPET SVE NA 'MODRIMA'?

Superračunalo prognozira: Dinamo će u Ligu prvaka, loše vijesti za Hajduk i Rijeku

Piše Domagoj Vugrinović,
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Superračunalo prognozira: Dinamo će u Ligu prvaka, loše vijesti za Hajduk i Rijeku
SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Hrvatski klubovi u ponedjeljak su saznali i moguće protivnike u doigravanju za europsku jesen, a na temelju ždrijeba i parova trećeg pretkola FMD je napravio projekcije europskog puta svakog od njih

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Prema projekciji stranice Football Meets Data, HNL bi u ligaškim fazama europskih natjecanja u sezoni 2026./27. trebala imati samo jednog predstavnika. Simulacije predviđaju da će Hajduk i Rijeka proći sljedeće prepreke u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, ali zatim ispasti u play-offu, dok bi Dinamo trebao izboriti Ligu prvaka. Zagrebački klub već je osigurao najmanje nastup u ligaškoj fazi Konferencijske lige, a u utorak na Maksimiru igra prvu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka protiv Kauno Žalgirisa, kojeg vodi Željko Sopić.

Football Meets Data Dinamu daje 85 posto izgleda za prolazak litavskog prvaka. U slučaju uspjeha "modri" će u play-offu Lige prvaka igrati protiv norveškog Vikinga, a projekcija predviđa da će hrvatski prvak proći i tu prepreku te izboriti nastup u elitnom europskom natjecanju.

Prve utakmice play-offa Lige prvaka igraju se 18. i 19. kolovoza, a uzvrati 25. i 26. kolovoza. Ispadne li od Kauno Žalgirisa, Dinamo će preseliti u play-off Europske lige, gdje ga čeka pobjednik dvoboja Hradec Králové - Bešiktaš.

Dobre izglede za prolazak trećeg pretkola Konferencijske lige imaju i Hajduk i Rijeka. Splićanima se daje 81 posto šansi da izbace litavski Žalgiris, dok Rijeka prema simulacijama ima 76 posto izgleda protiv finskog Ilvesa. No, projekcija za oba hrvatska kluba postaje znatno nepovoljnija u posljednjoj kvalifikacijskoj rundi. Prođe li Žalgiris, Hajduk će igrati protiv pobjednika dvoboja Raków - Hammarby, dok bi Rijeku nakon prolaska Ilvesa čekao bolji iz susreta Bohemians - Midtjylland. FMD predviđa da će upravo play-off biti kraj europskog puta za Hajduk i Rijeku. Hrvatska bi tako najesen ostala samo na Dinamu, kojem simulacije predviđaju nastup u Ligi prvaka.

BORBA ZA EUROPU Gdje gledati Dinamo protiv Sopićevog Kauno Žalgirisa?
Gdje gledati Dinamo protiv Sopićevog Kauno Žalgirisa?

Prema istoj projekciji, najviše predstavnika u ligaškim fazama triju Uefinih natjecanja trebala bi imati Engleska, čak devet. Španjolskoj se predviđa osam klubova, a Italiji, Njemačkoj i Francuskoj po sedam. Nizozemska bi trebala imati šest predstavnika, dok se Portugalu, Grčkoj i Belgiji predviđa po pet. Hrvatska je u skupini zemalja kojima simulacija predviđa jednog predstavnika, zajedno sa Srbijom, Slovenijom i Bosnom i Hercegovinom.

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