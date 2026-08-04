Superračunalo prognozira: Dinamo će u Ligu prvaka, loše vijesti za Hajduk i Rijeku

Prema projekciji stranice Football Meets Data, HNL bi u ligaškim fazama europskih natjecanja u sezoni 2026./27. trebala imati samo jednog predstavnika. Simulacije predviđaju da će Hajduk i Rijeka proći sljedeće prepreke u kvalifikacijama za Konferencijsku ligu, ali zatim ispasti u play-offu, dok bi Dinamo trebao izboriti Ligu prvaka. Zagrebački klub već je osigurao najmanje nastup u ligaškoj fazi Konferencijske lige, a u utorak na Maksimiru igra prvu utakmicu trećeg pretkola Lige prvaka protiv Kauno Žalgirisa, kojeg vodi Željko Sopić.

Football Meets Data Dinamu daje 85 posto izgleda za prolazak litavskog prvaka. U slučaju uspjeha "modri" će u play-offu Lige prvaka igrati protiv norveškog Vikinga, a projekcija predviđa da će hrvatski prvak proći i tu prepreku te izboriti nastup u elitnom europskom natjecanju.

🔢 Projected number of clubs in UEFA league stages (as of 3 Aug)



9️⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

8️⃣ 🇪🇸

7️⃣ 🇮🇹 🇩🇪 🇫🇷

6️⃣ 🇳🇱

5️⃣ 🇵🇹 🇬🇷 🇧🇪

4️⃣ 🇹🇷 🇦🇹 🇩🇰

3️⃣ 🇨🇿 🇳🇴 🇵🇱

2️⃣ 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 🇨🇾 🇭🇺 🇮🇱 🇨🇭

1️⃣ 🇸🇪 🇺🇦 🇭🇷 🇷🇸 🇷🇴 🇸🇮 🇧🇬 🇦🇿 🇸🇰 ☘️ 🇦🇲 🇧🇦 🇽🇰 🇰🇿 🇫🇮 🇱🇹 🇬🇮 🇬🇪



👉 Full breakdown by countries, clubs and competitions available in our… pic.twitter.com/grSdEJyLWj — Football Meets Data (@fmeetsdata) August 3, 2026

Prve utakmice play-offa Lige prvaka igraju se 18. i 19. kolovoza, a uzvrati 25. i 26. kolovoza. Ispadne li od Kauno Žalgirisa, Dinamo će preseliti u play-off Europske lige, gdje ga čeka pobjednik dvoboja Hradec Králové - Bešiktaš.

Dobre izglede za prolazak trećeg pretkola Konferencijske lige imaju i Hajduk i Rijeka. Splićanima se daje 81 posto šansi da izbace litavski Žalgiris, dok Rijeka prema simulacijama ima 76 posto izgleda protiv finskog Ilvesa. No, projekcija za oba hrvatska kluba postaje znatno nepovoljnija u posljednjoj kvalifikacijskoj rundi. Prođe li Žalgiris, Hajduk će igrati protiv pobjednika dvoboja Raków - Hammarby, dok bi Rijeku nakon prolaska Ilvesa čekao bolji iz susreta Bohemians - Midtjylland. FMD predviđa da će upravo play-off biti kraj europskog puta za Hajduk i Rijeku. Hrvatska bi tako najesen ostala samo na Dinamu, kojem simulacije predviđaju nastup u Ligi prvaka.

Prema istoj projekciji, najviše predstavnika u ligaškim fazama triju Uefinih natjecanja trebala bi imati Engleska, čak devet. Španjolskoj se predviđa osam klubova, a Italiji, Njemačkoj i Francuskoj po sedam. Nizozemska bi trebala imati šest predstavnika, dok se Portugalu, Grčkoj i Belgiji predviđa po pet. Hrvatska je u skupini zemalja kojima simulacija predviđa jednog predstavnika, zajedno sa Srbijom, Slovenijom i Bosnom i Hercegovinom.