Suradnja s Ivaniševićem brzo je dala ploda! Mladog Francuza u finalu Dohe čeka Carlos Alcaraz

Piše HINA,
Alcaraz je i dalje bez poraza ove godine, dosada je odigrao 11. mečeva, sedam na putu do naslova na Australian Openu te još četiri u Dohi

U finalu ATP turnira tenisača u Dohi igrat će prvi igrač svijeta Španjolac Carlos Alcaraz i Francuz Arthur Fils. Alcaraz je u polufinalu nadigrao Andreja Rubljova sa 7-6 (3), 6-4, dok je Fils bio bolji od Čeha Jakuba Menšika sa 6-4, 7-6 (4).

Alcaraz je i dalje bez poraza ove godine, dosada je odigrao 11. mečeva, sedam na putu do naslova na Australian Openu te još četiri u Dohi. Odličnom Španjolcu ovo je 34. prolazak u finale, a dosada je osvojio 25 naslova.

Mladi, 21-godišnji Fils je stigao do svog četvrtog finala u karijeri, ali prvog nakon jeseni 2024. kada je u Tokiju osvojio svoj drugi naslov. S njime je u Dohi i legendarni hrvatski tenisač Goran Ivanišević, koji se pridružio Filsu kao trener.

