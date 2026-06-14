Suši je došao kraj! Hamilton se popeo na pobjedničko postolje

Nakon 687 dugih dana posta i frustracija, Lewis Hamilton ponovno je na vrhu pobjedničkog postolja. Sedmerostruki svjetski prvak je na Velikoj nagradi Katalonije ostvario svoju 106. pobjedu u karijeri, ali najvažnije od svega, prvu u legendarnom crvenom bolidu Ferrarija. U utrci prepunoj drame i strateških nadmudrivanja, Britanac je prekinuo nevjerojatnu seriju od pet uzastopnih pobjeda Mercedesovog Kimija Antonellija i vratio se u borbu za naslov. Bila je to pobjeda koja je odjeknula paddockom, ne samo zbog povratka legende, već i zbog načina na koji je ostvarena, savršenom sinergijom vozača i tima.

Foto: Manaure Quintero

Strateški poker Ferrarija i ključni trenutak utrke

Sve je počelo s Georgeom Russellom na pole positionu, koji je nakon starta uspio zadržati vodstvo ispred Hamiltona. Dok se većina vozača odlučila za start na medium gumama, Ferrari i Red Bull povukli su hrabar potez i Hamiltona te Maxa Verstappena poslali na stazu na najmekšoj komponenti. Taj potez definirao je drukčiju strategiju i nagovijestio utrku s više zaustavljanja za britanskog vozača. Uvodni krugovi protekli su u taktičkom nadmetanju, a Hamilton je prvi od vodećih otišao u boks, jasno dajući do znanja da Ferrari igra na tri zaustavljanja.

Dok su u Mercedesu vagali hoće li pratiti rivale ili ostati na svojem planu, Hamilton je na svježim gumama nizao brze krugove i smanjivao zaostatak. A onda se, u 41. krugu, dogodio trenutak koji je prelomio utrku. Fernando Alonso zaustavio je svoj Aston Martin pokraj staze, što je izazvalo period virtualnog sigurnosnog automobila (VSC). Ferrarijev strateški zid reagirao je munjevito. Pozvali su Hamiltona na "besplatnu" promjenu guma dok su se svi ostali vozači kretali usporenom brzinom. Bio je to potez iz udžbenika koji ga je vratio na stazu kao vodećeg čovjeka, s tri sekunde prednosti ispred Mercedesovog dvojca. Sreća prati hrabre, a Ferrarijeva kocka se u potpunosti isplatila.

Foto: Nacho Doce

Drama u završnici: Mercedesov kolaps i dvostruko slavlje

Iako je Hamilton preuzeo vodstvo, utrka je bila daleko od gotove. Vodeći čovjek prvenstva, Kimi Antonelli, na novijim je gumama sustizao svog momčadskog kolegu Russella. Pet krugova prije kraja, mladi Talijan je nakon napete borbe uspio proći i preuzeti drugo mjesto, spremajući se za lov na Hamiltona. Činilo se da nas čeka spektakularna završnica, no samo krug kasnije uslijedio je šok. Iz stražnjeg kraja Antonellijevog Mercedesa suknuo je dim – otkazao je motor. Bio je to tragičan kraj utrke za tinejdžera koji je do tada vozio besprijekorno i čiji je niz pobjeda naprasno prekinut.

No, tu nije bio kraj drami. Gotovo istovremeno, drugi Ferrarijev vozač, Charles Leclerc, koji se probijao s desete startne pozicije, također je morao parkirati svoj bolid zbog tehničkog kvara. Ipak, taj kvar nije mogao pokvariti slavlje u crvenoj garaži. Hamilton je mirno priveo utrku kraju, a na pobjedničkom postolju su mu se pridružili George Russell i Lando Norris, formiravši tako prvi potpuno britanski podij u Formuli 1 još od 1968. godine.

Foto: Nacho Doce

Zalazak jedne ere na stazi Catalunya

Pobjeda Lewisa Hamiltona imat će i posebno mjesto u povijesnim knjigama iz još jednog razloga. Velika nagrada Katalonije 2026. bila je posljednja koja se vozila na stazi Circuit de Barcelona-Catalunya kao stalnoj postaji u kalendaru Formule 1. Nakon 35 godina neprekidnog domaćinstva, od 1991. godine, ova legendarna staza ulazi u novi model rotacije s belgijskom stazom Spa-Francorchamps. Time je spušten zastor na jednu eru tijekom koje je staza u Montmelu bila poprište nekih od najupečatljivijih trenutaka u modernoj povijesti sporta.

Ovdje su se ispisivale legende, od dominantnih pobjeda Michaela Schumachera u Ferrariju, preko emotivnog trijumfa Fernanda Alonsa pred domaćom publikom, do šokantne prve pobjede Maxa Verstappena. Simbolično, posljednje poglavlje ove ere ispisao je upravo Hamilton, još jedan velikan sporta, i to u bolidu Ferrarija, konstruktora koji je najuspješniji na ovoj stazi. Njegovom pobjedom krug se zatvorio, a Barcelona se na najljepši mogući način oprostila od svog stalnog mjesta u oktanskom cirkusu.

*uz korištenje AI-a