Susjedi o Daliću: 'Odlazi nakon kraha na SP-u, a mijenja ga čovjek koji je ugostio Đokovića'

Vijest da Zlatko Dalić neće nastaviti suradnju s Hrvatskim nogometnim savezom kao izbornik reprezentacije odjeknula je svjetskim, ali i regionalnim medijima. U Europi su o sada već bivšem hrvatskom izborniku s puno poštovanja pisali najutjecajniji svjetski mediji poput BBC-a, The Athletica, Independenta, AS-a, Marce, L’Equipea…

Vijest je posebno odjeknula u Bosni i Hercegovini, pa tako Sportsport.ba piše: “Gotovo je! Zlatko Dalić više nije izbornik Hrvatske”, a u tekstu navode kako je za njegova nasljednika projektiran Slaven Bilić. Slično je o tome izvijestio i Klix, koji se osvrnuo na njegovo gostovanje u utorak u emisiji "Americana" na HRT-u te navodi kako se premišljao o odlasku nakon što je vidio da ima veliku podršku.

Srpski Kurir izašao je s naslovom: “Hrvati službeno ostali bez izbornika! Zlatko Dalić otišao s klupe reprezentacije”. U nastavku su nabrojali sve velike uspjehe koje je postigao te tri osvojene medalje na velikim natjecanjima. Telegraf navodi kako bi Dalića na klupi trebao naslijediti Bilić, koji je nedavno kao voditelj emisije "(Ne)Uspjeh prvaka" ugostio srpskog tenisača Novaka Đokovića, ali i Željka Obradovića, Zlatana Ibrahimovića…

Sportinjo piše: “Kraj: Hrvatska poslije kraha na Mundijalu ostala bez izbornika”, dok Nova.rs naglašava da je Dalić najuspješniji izbornik Hrvatske u povijesti, no da je odlučio ne produžiti ugovor te da odluku nije htio objaviti odmah nakon ispadanja sa Svjetskog prvenstva i poraza od Portugala.