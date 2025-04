Susjedi žele talenta kojega je zvao i Šuker, a nastupa za SAD: Djed je htio da igram za Hrvate

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine pokušava privući argentinsko-američkog nogometaša hrvatskih korijena Matka Miljevića (23), napadača argentinskog kluba Huracána i člana američke reprezentacije, da zaigra za "zmajeve", objavio je novinar César Luis Merlona platformi X. Prema njegovim informacijama, bh. nogometni savez već je stupio u kontakt s igračem i izrazio želju da Miljević, čiji djed potječe iz Banje Luke, odijene dres BiH.

Miljević je rođen u Miamiju, gdje su se njegovi roditelji preselili tijekom velike argentinske krize 1998. godine. Njegovo podrijetlo čini ga podobnim za nastup za više reprezentacija. Osim BiH, može birati između Argentine, Hrvatske i SAD-a. Miljević je 2018. započeo proces dobivanja hrvatskog državljanstva, no zasad nije dobio poziv "vatrenih". Umjesto toga, odabrao je SAD, za čiju je reprezentaciju odigrao dva prijateljska susreta.

- Zovu me svakodnevno, inzistiraju. Zvao me i Davor Šuker. U početku nisam baš dobro znao tko je bio Davor, no potražio sam na internetu i saznao da je bio fantastična 'devetka', golgeter na Svjetskom prvenstvu. Ponekad me zove drugi koordinator pa razgovaramo videovezom. Ja ničemu ne zatvaram vrata. O Hrvatskoj puno razmišljam zbog svog djeda, on je oduvijek htio da jednom zaigram ondje - ispričao je Miljević za argentinski medij La Nacion 2020.

Prema Fifinim pravilima, Miljević još nije trajno vezan za američku reprezentaciju. Pravila ažurirana 2020. navode da igrač postaje vezan za reprezentaciju tek nakon trećeg nastupa, koji mora biti u natjecateljskoj utakmici ako je igrač stariji od 21 godine. Kako su Miljevićeva dva nastupa za SAD bila prijateljskog karaktera, on i dalje ima mogućnost promijeniti nogometno državljanstvo.

Bosanskohercegovački nogometni savez vidi priliku u Miljevićevim korijenima. Njegov djed, bosanski Hrvat, rođen je u Banjoj Luci prije nego što je 1945. emigrirao u Argentinu.

- Borio se u Drugom svjetskom ratu, kasnije je brodom došao u Argentinu. Dugo je vremena živio u Lanúsu (gradu pokraj Buenos Airesa, op.a.) i ondje upoznao moju baku koja je došla iz Corrientesa (sa sjevera zemlje, op.a.). Djed mi je uputio posljednje riječi prije nego što je umro. Bio mi je i ostao veliki primjer jer je izašao iz rata, ali je uvijek gledao s optimizmom na život. Vjerujem u Boga i svog djeda uvijek imam pred sobom, u svakom aspektu. Vodio me i usadio mi životne vrijednosti s mojim roditeljima i bakom. Zahvaljujući njima obrazovao sam se - otkrio je Matko prije pet godina.

Miljević, koji je profesionalnu karijeru započeo u Argentini, a kasnije igrao i za Montreal u MLS-u i tamo izazvao skandal jer je prije dvije godine nastupao u amaterskoj ligi dvoranskog nogometa u Quebecu pod lažnim imenom Matko Milojević, protivno ugovoru s klubom koji ga je potom otpustio. Amaterska liga ga je, pak, doživotno suspendirala.

Sad se nalazi pred odlukom izabrati BiH, gdje bi mogao brzo dobiti priliku, ili nastaviti graditi karijeru s perspektivnijom američkom reprezentacijom, koja će 2026. biti domaćin Svjetskog prvenstva. Matko se i dalje nada ostvarenju djedove želje i nastupu za Hrvatsku, ali je interes HNS-a u međuvremenu splasnuo. Ove je sezone u sjajnoj formi s pet golova i tri asistencije u 14 utakmica, od čega samo u zadnje tri utakmice ima po tri gola i asistencije.