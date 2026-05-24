Ajax je u napetom finalu doigravanja za Konferencijsku ligu svladao Utrecht nakon jedanaesteraca 4:3, a vratar Maarten Paes obranio je dva penala i odveo Kopljanike u Europu
Šutalo gledao sa strane kako je Ajax dramatično izborio Europu
Ajax i Utrecht odigrali su u nedjelju finale nizozemskog doigravanja za posljednje mjesto u Konferencijskoj ligi, a nakon 1-1 u produžecima o pobjedniku su odlučili jedanaesterci.
Ajax je dominirao u prvom i drugom poluvremenu, ali Utrecht je čvrsto branio i nije dopuštao pogodak pa je nakon 90 minuta rezultat bio 0-0. U produžecima je Davy Klaassen u 96. minuti donio prednost Ajaxa, no Utrecht je već u 106. minuti izjednačio preko mladog nizozemskog reprezentativca Gjivaia Zechiela.
Najbolje trenutke susreta pogledajte OVDJE.
O europskom plasmanu odlučili su jedanaesterci. Vratar Ajaxa Maarten Paes zaustavio je prvi udarac Sebastiana Hallera, a potom i odlučujući udarac Souffiana El Karouanija u posljednjoj seriji. Između ta dva obranjena penala strijelci Ajaxa nisu promašili pa je Ajax slavio 4-3 i izborio nastup u Konferencijskoj ligi kao petoplasirana momčad lige.
Ovom pobjedom Ajax je produžio nevjerojatan niz europskih nastupa koji traje još od sezone 1990./91. Hrvatski stoper Josip Šutalo nije bio u kadru za ovu utakmicu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+