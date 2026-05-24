Obavijesti

Sport

Komentari 0
LUD KRAJ SEZONE

Šutalo gledao sa strane kako je Ajax dramatično izborio Europu

Piše Bruno Lukas,
Čitanje članka: < 1 min
Šutalo gledao sa strane kako je Ajax dramatično izborio Europu
Foto: Manon Cruz/REUTERS

Ajax je u napetom finalu doigravanja za Konferencijsku ligu svladao Utrecht nakon jedanaesteraca 4:3, a vratar Maarten Paes obranio je dva penala i odveo Kopljanike u Europu

Admiral

Ajax i Utrecht odigrali su u nedjelju finale nizozemskog doigravanja za posljednje mjesto u Konferencijskoj ligi, a nakon 1-1 u produžecima o pobjedniku su odlučili jedanaesterci. 

ZABIO DVA KOMADA VIDEO Perišić potvrdio odličnu formu uoči SP-a. Pogledajte golove Hrvata za pobjedu PSV-a
VIDEO Perišić potvrdio odličnu formu uoči SP-a. Pogledajte golove Hrvata za pobjedu PSV-a

Ajax je dominirao u prvom i drugom poluvremenu, ali Utrecht je čvrsto branio i nije dopuštao pogodak pa je nakon 90 minuta rezultat bio 0-0. U produžecima je Davy Klaassen u 96. minuti donio prednost Ajaxa, no Utrecht je već u 106. minuti izjednačio preko mladog nizozemskog reprezentativca Gjivaia Zechiela.

Najbolje trenutke susreta pogledajte OVDJE.

HRVAT RASTURA VIDEO Perišić majstor! Dva puta asistirao za sjajan kraj sezone
VIDEO Perišić majstor! Dva puta asistirao za sjajan kraj sezone

O europskom plasmanu odlučili su jedanaesterci. Vratar Ajaxa Maarten Paes zaustavio je prvi udarac Sebastiana Hallera, a potom i odlučujući udarac Souffiana El Karouanija u posljednjoj seriji. Između ta dva obranjena penala strijelci Ajaxa nisu promašili pa je Ajax slavio 4-3 i izborio nastup u Konferencijskoj ligi kao petoplasirana momčad lige.

POTPUNI KAOS ŠOU U NIZOZEMSKOJ Sin ikone zabio penal za ostanak u 89. minuti. Ima 'caka' - golman je!
ŠOU U NIZOZEMSKOJ Sin ikone zabio penal za ostanak u 89. minuti. Ima 'caka' - golman je!

Ovom pobjedom Ajax je produžio nevjerojatan niz europskih nastupa koji traje još od sezone 1990./91. Hrvatski stoper Josip Šutalo nije bio u kadru za ovu utakmicu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO 'Gledali smo se godinu dana pa postali par'. Ovako je trener Dinama osvojio suprugu
LANA I MARIO

FOTO 'Gledali smo se godinu dana pa postali par'. Ovako je trener Dinama osvojio suprugu

Lana i Mario Kovačević u braku su 23 godine, a imaju kćeri Niku i Janu: 'Nakon prvog susreta godinu dana smo se gledali, a nakon jednog izlaska postali smo par', prisjetio se trener
Hull - Middlesbrough 1-0: Sergej Jakirović je ušao u Premier ligu! McBurnie donio pobjedu tigrova
POVIJESNI USPJEH

Hull - Middlesbrough 1-0: Sergej Jakirović je ušao u Premier ligu! McBurnie donio pobjedu tigrova

HULL CITY - MIDDLESBROUGH 1-0 'Tigrovi' su pod vodstvom hrvatskog trenera Sergeja Jakirovića izborili plasman u Premier ligu i osvojili 260 milijuna eura! U 95. minuti nakon greške Brynna zabio je McBurnie
Prije godinu i pol Jakirović je pognute glave napustio Allianz Arenu, a sad je Hullova legenda
KOMENTAR S WEMBLEYJA

Prije godinu i pol Jakirović je pognute glave napustio Allianz Arenu, a sad je Hullova legenda

HULL - MIDDLESBROUGH 1-0 McBurnie je poentirao za pobjedu i plasman u elitni rang engleskog nogometa. A prije samo nekoliko mjeseci Jakiroviću i društvu predviđali su sigurno ispadanje

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026