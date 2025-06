Šutalo o transferu u Atalantu: Želio sam ostati u Osijeku, ali klub me natjerao na odlazak...

Ivan Jurić (48) preuzeo je trenersku klupu u Atalanti, naslijedivši čovjeka pod čijim je vodstvom nekoć učio, Gian Piera Gasperinija (68). Time je hrvatski strateg vrlo brzo, svega mjesec dana nakon razočaravajuće epizode u Southamptonu, pronašao novi posao u Serie A. Povodom Jurićeva dolaska na klupu kluba iz Bergama, talijanski portal TuttoMercatoWeb zatražio je komentar od Boška Šutala (26), braniča belgijskog Standarda, kojega je upravo Gasperini doveo iz Osijeka u Italiju prije pet godina.

- Rekao bih da sam u Atalantu stigao vrlo mlad i neiskusan, no bila je to momčad koja je igrala fenomenalno i imala odlične igrače. Naravno, nisam se predavao, vjerovao sam u sebe i u konačnici stekao Gasperinijevo povjerenje, koji mi je pružio priliku, čak i u važnim utakmicama. Ipak, mislim da je i ozljeda utjecala na moju minutažu - rekao je Šutalo, koji je nakon vremena provedenog u Atalanti otišao na posudbu u Veronu, a zatim se u ljeto 2022. priključio Dinamu.

Zagreb: Trening igrača Dinama uoči susreta s PAOK-om u Konferencijskoj ligi | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Šutalo je stigao u Bergamo početkom 2020., neposredno prije nego što je pandemija koronavirusa paralizirala svijet. Otkrio je da tada nije želio napustiti Osijek jer je planirao ostati do kraja sezone.

- Želio sam pričekati kraj sezone za transfer, ali znate kako je to u Hrvatskoj i općenito na Balkanu. Kad klub dobije ponudu koju želi, neće dugo čekati niti vam pružiti previše izbora. Izrazio sam želju za ostankom do ljeta, ali oni su vršili strašan pritisak i tako su me natjerali da prihvatim transfer - dodao je.

Tijekom te sezone nastupio je čak 41 put, što sam drži vrlo dobrim učinkom. Ipak, smatra da u to vrijeme još nije bio dovoljno sazrio za zahtjeve jedne od najjačih liga u Europi. U povratku u hrvatski nogomet i prelasku u Dinamo vidio je priliku da redovito igra i razvije se dodatno, vjerujući da mu zagrebački klub može poslužiti kao odskočna daska.

- Ako se vratimo unazad, tad sam bio još dosta neiskusan, pogotovo za tako jaku ligu. Vratio sam u Hrvatsku i Dinamo kako bih, prije svega, dobio kontinuitet nastupa, a znamo da Dinamo može biti odlična odskočna daska. Nažalost, stigla je još jedna ozljeda koja je sve pokvarila, ali to je život i to je nogomet - zaključio je.