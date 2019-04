Suze Joaa Felixa: Srušio Pjacu i velikog Eusebija pa zaplakao

Joao Felix u Zagreb je došao sa etiketom tinejdžera koji vrijedi 120 milijuna. Na Maksimiru je igrao 90, a u Lisabonu 60 minuta. Benfica je nakon produžetaka izbacila Dinamo iz Europske lige, a 19-godišnji Portugalac igrao je tako da je rođen brzopotezni zaključak: 'Ako ovaj mali vrijedi 120, onda naš Olmo vrijedi 200 milijuna'.

Izgleda da pola Europe koja trči za Felixom (u prvom redu stoji Juventus Cristiana Ronalda koji mu je i sunarodnjak i imaju istog agenta) nije upalo u pogrešnu procjenu. Benficin je fantasista u prvoj utakmici četvrtfinale Europske lige protiv Rebićevog Eintrachta utrpao tri gola, 'usput' srušio dva rekorda pa se u suzama srušio na travnjak...

Benfica je od 20. minuti imala igrača više, pobijedila 4-2, a Felix je sa tri gola u 35 minuta postao najmlađi Portugalac sa hat-trickom u europskoj utakmici tj. najmlađi strijelac hat tricka u Europskoj ligi uopće.

Prvu titulu najmlađeg uzeo je našem Marku Pjaci. Joao Felix svoja je tri gola u EL zabio sa 19 godina i 152 dana, a Pjaca je hat-trick Celticu utrpao sa 19 godina i 219 dana (2014., u skupini Europske lige na Maksimiru, Dinamo je pobijedio 4-3, a Pjaca je zabijao u 14', 39' i 50').

No suze su potekle jer je srušio najblistaviju Benficinu i portugalsku nogometnu ikonu, velikog Eusebija da Silvu Ferreiru. I to rekord star 57 godina! Od 1962. kada je Eusebio dao tri komada i to u Ligi prvaka (tadašnjem Kupu prvaka) koja je Benfica te godine i osvojila drugi puta zaredom, a Eusebio u finalu madridskom Realu zabio još dva gola!

Eusebio was a Portuguese footballer who played as a striker. pic.twitter.com/Atmtf9zMDZ — History Lovers Club (@historylvrsclub) April 10, 2019

Sve je to 19-godišnji Joao Felix znao kad je u 54. minuti Eintrachtu zavukao i treći gol večeri pa su ga slomile emocije i na Luzu su pale suze radosnice tinejdžera koji je kao svaki mladi portugalski (a posebno Benficin) nogometaš odrastao na mitu grandioznog Eusebija s kojim je počela prva velika Benficina era.

Juventus ima 'pole position', iza stoje Real, United, Barca... A nakon hat-tricka Nijemcima cijena je skočila na (najmanje!) 150 milijuna...