Sva lica zlatne Sandre: Niz je započela još 2010. u Barceloni, nije stala ni ove godine u Rimu

Sedam, ima li tko jači?! Riječi su to Sandre Elkasević (33) ex Perković nakon što je na Europskom atletskom prvenstvu u Rimu osvojila sedmo zlato na tom velikom natjecanju. Od Barcelone 2010. godine pa sve do Rima danas prošla je kroz mnogo problema da bi se okitila sa sedam europskih zlata.

POGLEDAJTE VIDEO: Vjenčanje Sandre Elkasević

Pokretanje videa... 00:43 Sandra Perković vjenčanje u Laubi | Video: Nel Pavletic/PIXSELL, Josip Regovic/PIXSELL

Barcelona 2010.

64,67 metra

Koliko se natječe na vrhunskoj razini govori i prva europska medalja koja seže 14 godina unazad, kad je odličnu formu iz sezone prenijela u Barcelonu i nakon muke u kvalifikacijama bacila disk 64,67 metara te tako postala najmlađa europska prvakinja u povijesti bacanja diska. A tko je mogao zamisliti da je to početak nevjerojatnog niza.

Helsinki 2012.

67,62 metra

Dvije godine kasnije stigao je i Helsinki, kad je Sandra na Euro krenula s dva nevažeća hica, a onda je u trećem lansirala disk 67,62 metra što joj je donijelo drugo europsko zlato.

Zürich 2014.

71,08 metara

Dotad najbolji rezultat ostvarila je 2014. godine u Zürichu, kad je s 71,08 metara postavila rezultat karijere za treće zlato na Euru. Očito je bilo da slučajnosti više nema te da će Sandra, bez obzira na sve, na svakom idućem natjecanju biti favorit.

Amsterdam 2016.

69,97 metara

To je i opravdala 2016. godine, kad je u Amsterdamu s četiri metra više (69,97) od drugoplasirane Njemice Fischer uzela četvrto zlato.

Berlin 2018.

67,62 metra

U istom je tonu nastavila i 2018. u Berlinu, kad je sa 67,62 metra dobacila i do petog najsjajnijeg europskog odličja u nizu.

München 2022.

67,95 metara

Te 2020. trebala je nastaviti niz u Parizu, ali zbog pandemije korona virusa Europsko prvenstvo je otkazano. Ali nije to maknulo Sandru s puta te je ona 2022. godine došla u München i uzela zlato za osam centimetara sa 67,95 metara ispred domaće predstavnice Kristin Pudenz.

Rim 2024.

67,04 metara

A prije posljednjeg Eura udala se za dugogodišnjeg trenera Edisa Elkasevića (41) te je natjecanje u Rimu bilo prvo pod novim prezimenom za Sandru. Prezime je možda bilo novo, ali sjaj medalje nije. Disk je odletio sve do 67,04 metra, a to je Sandrin najbolji rezultat u sezoni i donio joj je sedmo uzastopno europsko zlato. Ima li tko jači? Nema. A 2026. slijedi Euro u Birminghamu...