'Svaki mjesec sam s čelnicima Dinama, stadion ćemo srušiti!'

Počinje Liga prvaka, dolazi nam Chelsea i meni je neugodno kako stadion izgleda!

Rekao je to zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević gostujući na HTV-u u emisiji "Nedjeljom u 2".

Nije želio konkretno odgovoriti na pitanje je li (i dalje) njegov uvjet za razgovore s Dinamovom upravom oko stadiona demokratizacija kluba. Odnosno, micanje Mamićeve ostavštine i modela upravljanja.

- Razgovaram s Dinamovom upravom jednom mjesečno, o svemu pa i o tome - rekao je pa istresao teme o kojima razgovara s Krešimirom Antolićem i Vlatkom Peras.

- U 20 godina su potrošili 800 milijuna kuna u takozvanu obnovu stadiona, a za taj su novac mogli izgraditi dva nova. Treba to srušiti i izgraditi novi, s Dinamom treba naći zajednički jezik. Ali treba pronaći i zamjenski stadion na kojem će Dinamo igrati kad se ovaj sruši, zatim o kampu reprezentacije i terenima za Dinamovu školu. Sve to vezano uz kamp u Veslačkoj, o Zagrebellu, gdje su nogometni tajkuni vlasništvo Grada zaposjeli i to moramo raščistiti. Također, važni su drugi sadržaji oko stadiona, poput hotela, da bi taj projekt bio financijski održiv.

No, onda je spomenuo ključni problem:

- Sve to radimo, a nismo izgubili vrijeme. Jer najvrednije zemljište koje Grad ima, Maksimir, nije imovinsko-pravno riješeno. Ulupali su 800 milijuna kuna ni u što, u neku obnovu, a nisu ni imovinsko-pravno očistili. Dio zemljišta u vlasništvu je Crkve i postoji dobra volja, nadam se da ćemo znatne pomake imati idući mjesec.

Gradonačelnik je zaključio:

- Bitno mi je to i kao gradonačelniku i kao navijaču koji je '90-ih odlazio na južnu tribinu među Boyse. Radim dosta na tome. Ali na svojoj funkciji koji god kamen dignem, nađem nered, ako ne i kriminal!

