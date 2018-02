Šveđani plaše moćni Arsenal: Dođite u naše igluu svlačionice!

Švedski Östersunds predstavlja jedno od najugodnijih iznenađenja Europske lige. Prošli su skupinu u konkurenciji Athletica, Herthe i Zorje pa u nokaut fazi izvukli veliki londonski Arsenal.

Za klub osnovan 1996. godine to je definitivno najveća utakmica u povijesti.

Euforija trese Šveđane! Kako bi malo zastrašili 'topnike' objavili su sliku svlačionica i to ne bilo kakvih. Igluu svlačionicama osvojili su simpatije nogometnih fanova diljem Europe.

We are ready for you @Arsenal ! Did we mentioned our new locker rooms? #vigerossaldrig #EuropaLeague #iglooadventure pic.twitter.com/c5SJQplYE3