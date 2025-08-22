Obavijesti

Sport

Komentari 0
VELIKI POSAO ZAGREBAŠA

Sve je dogovoreno: Mandić ide u aktualnog europskog prvaka!

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Sve je dogovoreno: Mandić ide u aktualnog europskog prvaka!
4
Zagreb: RK Zagreb i RK Nexe u utakmici 10. kola rukometne Lige za prvaka | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Golman Matej Mandić zbog ozljede jagodične kosti i lica preskočio je ovogodišnje Svjetsko prvenstvo kojemu je Hrvatska bila jeda od domaćina

Hrvatski golman Matej Mandić (23) od nadolazeće sezone branit će za njemački Magdeburg, aktualnog europskog prvaka i jednog od najboljih klubova današnjice. Vijest su službeno potvrdila oba kluba. Mandić je u Zagreb stigao kao 19-godišnjak iz rodnog Ljubuškog, a u četiri sezone na vratima hrvatskog prvaka profilirao se u reprezentativca. Obranama u Ligi prvaka nametnuo se i na međunarodnoj sceni te postao dio hrvatske reprezentacije, u kojoj ulogu prvog vratara dijeli s Dominikom Kuzmanovićem.

Njemački velikan odlučio se za Mandića jer je ostao bez Nikole Portnera, koji zbog dopinške suspenzije ne može braniti do prosinca. Do tada će Mandić činiti golmanski tandem sa španjolskim reprezentativcem Sergeyem Hernandezom, a od ljeta bi mogao postati i prvi izbor budući da Hernandez napušta klub. Magdeburg ga je pratio duže vrijeme, a interes su pokazali i za Kuzmanovića.

Zagreb: RK Zagreb i RK Nexe u utakmici 10. kola rukometne Lige za prvaka
Zagreb: RK Zagreb i RK Nexe u utakmici 10. kola rukometne Lige za prvaka | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Mandićev put nije bio jednostavan. Krajem prošle godine doživio je incident u svlačionici Zagreba, kada ga je bivši suigrač Miloš Kos fizički napao i teško ozlijedio. Zbog toga je propustio Svjetsko prvenstvo na kojem je Hrvatska osvojila srebro. Nakon oporavka vratio se još snažniji, a današnji transfer u Bundesligu potvrđuje da se uspio dignuti iz najtežih trenutaka.

TRANSFER NA POMOLU? Bild: Najbolja momčad Europe želi dovesti Mateja Mandića!
Bild: Najbolja momčad Europe želi dovesti Mateja Mandića!

U emotivnom obraćanju Mandić se oprostio od Zagreba i svih koji su ga pratili na dosadašnjem putu:

"Dragi moji prijatelji, suigrači, treneri i svi vi dobri ljudi u klubu, želim vam zahvaliti na svemu. Došao sam u Zagreb kao 19-godišnji klinac koji se bojao vlastite sjene, a danas odlazim kao izgrađen čovjek i igrač. Četiri godine u Zagrebu puno su mi značile, manje je kose, više brade, ali i prijatelji za cijeli život. Ponosan sam što sam nosio dres Zagreba, kluba koji za mene ima posebno mjesto. Hvala suigračima, trenerima, liječničkoj službi i upravi koja je vjerovala u jednog nepoznatog klinca. Na kraju, veliko hvala i našim navijačima, posebice Bijelim lavovima. Svima želim uspješnu sezonu i Božji blagoslov", poručio je Mandić.

Našice: Zagrijavanje igrača uoči utakmice rukometnog prvenstva Hrvatske, RK Nexe - RK Zagreb
Našice: Zagrijavanje igrača uoči utakmice rukometnog prvenstva Hrvatske, RK Nexe - RK Zagreb | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Generalni menadžer Zagreba Božidar Jović zahvalio je Mandiću na svemu što je dao klubu.

- Veliko hvala Mateju na svemu što je pokazao u našem dresu. Ne gledamo na ovo kao na oproštaj, nego kao na doviđenja. Vrata Zagreba uvijek će mu biti otvorena i vjerujem da će se jednog dana vratiti. Ponosni smo što smo gledali kako odrasta u vrhunskog vratara i sjajnog čovjeka. Sama činjenica da ga je angažirao europski prvak govori dovoljno o njegovoj kvaliteti - rekao je Jović.

PRVAK RADI POTEZE Zagreb se pojačava! Besplatno dovodi Gruzijca iz Bundeslige
Zagreb se pojačava! Besplatno dovodi Gruzijca iz Bundeslige

Zagreb je već pronašao zamjenu za svog dosadašnjeg prvog vratara. Na gol bi trebao stati Haris Suljević, crnogorski vratar i bivši igrač Izviđača Ljubuški, koji je ovoga ljeta potpisao za španjolski Cangas, no Zagrepčani su ga otkupili prije nego što je za novi klub uspio odigrati službenu utakmicu. Uz njega na vratarskoj poziciji ostaje i Ante Grbavac, također bivši čuvar mreže Izviđača.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
UŽIVO HNL transferi: Vešović se vratio u hrvatski nogomet...
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO HNL transferi: Vešović se vratio u hrvatski nogomet...

Ljetni prijelazni rok u HNL-u počeo je 26. lipnja, a završava 5. rujna. Pripreme za sve prvoligaše završavaju, mercato se zahuktao
UŽIVO Strani transferi: Matić se pridružuje Modriću u Italiji...
INOZEMNI MERCATO

UŽIVO Strani transferi: Matić se pridružuje Modriću u Italiji...

Ljetni prijelazni rok u većini europskih liga počeo je prvog dana srpnja, tek sad kreću pravi poslovi na mercatu i slaganje momčadi za novu sezonu
FOTO Odmor bez briga i gaćica! Najljepša sportašica na svijetu oduzima dah gdje god se pojavi
MALO TOGA OSTAVILA MAŠTI

FOTO Odmor bez briga i gaćica! Najljepša sportašica na svijetu oduzima dah gdje god se pojavi

Juttu Leerdam mnogi smatraju najatraktivnijom sportašicom svijeta. Dok čeka početak priprema za Zimske olimpijske igre i utrku u brzom klizanju, Nizozemka je sa zaručnikom Jakeom Paulom posjetila Como

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025