Sve je dogovoreno: Mandić ide u aktualnog europskog prvaka!

Hrvatski golman Matej Mandić (23) od nadolazeće sezone branit će za njemački Magdeburg, aktualnog europskog prvaka i jednog od najboljih klubova današnjice. Vijest su službeno potvrdila oba kluba. Mandić je u Zagreb stigao kao 19-godišnjak iz rodnog Ljubuškog, a u četiri sezone na vratima hrvatskog prvaka profilirao se u reprezentativca. Obranama u Ligi prvaka nametnuo se i na međunarodnoj sceni te postao dio hrvatske reprezentacije, u kojoj ulogu prvog vratara dijeli s Dominikom Kuzmanovićem.

Njemački velikan odlučio se za Mandića jer je ostao bez Nikole Portnera, koji zbog dopinške suspenzije ne može braniti do prosinca. Do tada će Mandić činiti golmanski tandem sa španjolskim reprezentativcem Sergeyem Hernandezom, a od ljeta bi mogao postati i prvi izbor budući da Hernandez napušta klub. Magdeburg ga je pratio duže vrijeme, a interes su pokazali i za Kuzmanovića.

Zagreb: RK Zagreb i RK Nexe u utakmici 10. kola rukometne Lige za prvaka | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Mandićev put nije bio jednostavan. Krajem prošle godine doživio je incident u svlačionici Zagreba, kada ga je bivši suigrač Miloš Kos fizički napao i teško ozlijedio. Zbog toga je propustio Svjetsko prvenstvo na kojem je Hrvatska osvojila srebro. Nakon oporavka vratio se još snažniji, a današnji transfer u Bundesligu potvrđuje da se uspio dignuti iz najtežih trenutaka.

U emotivnom obraćanju Mandić se oprostio od Zagreba i svih koji su ga pratili na dosadašnjem putu:

"Dragi moji prijatelji, suigrači, treneri i svi vi dobri ljudi u klubu, želim vam zahvaliti na svemu. Došao sam u Zagreb kao 19-godišnji klinac koji se bojao vlastite sjene, a danas odlazim kao izgrađen čovjek i igrač. Četiri godine u Zagrebu puno su mi značile, manje je kose, više brade, ali i prijatelji za cijeli život. Ponosan sam što sam nosio dres Zagreba, kluba koji za mene ima posebno mjesto. Hvala suigračima, trenerima, liječničkoj službi i upravi koja je vjerovala u jednog nepoznatog klinca. Na kraju, veliko hvala i našim navijačima, posebice Bijelim lavovima. Svima želim uspješnu sezonu i Božji blagoslov", poručio je Mandić.

Našice: Zagrijavanje igrača uoči utakmice rukometnog prvenstva Hrvatske, RK Nexe - RK Zagreb | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Generalni menadžer Zagreba Božidar Jović zahvalio je Mandiću na svemu što je dao klubu.

- Veliko hvala Mateju na svemu što je pokazao u našem dresu. Ne gledamo na ovo kao na oproštaj, nego kao na doviđenja. Vrata Zagreba uvijek će mu biti otvorena i vjerujem da će se jednog dana vratiti. Ponosni smo što smo gledali kako odrasta u vrhunskog vratara i sjajnog čovjeka. Sama činjenica da ga je angažirao europski prvak govori dovoljno o njegovoj kvaliteti - rekao je Jović.

Zagreb je već pronašao zamjenu za svog dosadašnjeg prvog vratara. Na gol bi trebao stati Haris Suljević, crnogorski vratar i bivši igrač Izviđača Ljubuški, koji je ovoga ljeta potpisao za španjolski Cangas, no Zagrepčani su ga otkupili prije nego što je za novi klub uspio odigrati službenu utakmicu. Uz njega na vratarskoj poziciji ostaje i Ante Grbavac, također bivši čuvar mreže Izviđača.