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Sve je poznato: Evo tko čeka Hajduk ako prođe u playoff KL-a

Piše HINA, Josip Tolić,
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Sve je poznato: Evo tko čeka Hajduk ako prođe u playoff KL-a
NK Slaven Belupo - HNK Hajduk Split | Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL/ilustracija
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Hajduk je na korak do play-offa, a već zna i mogućeg rivala: poljski Rakow izbacio je Hammarby i stiže na Poljud ako Splićani potvrde prolaz

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Prije početka svog uzvratnog susreta trećeg pretkola Konferencijske lige nogometaši splitskog Hajduka su saznali ime potencijalnog suparnika u play-offu, posljednjem kvalifikacijskom krugu prije ligaškog dijela.

Bit će to poljski sastav Rakowa koji je s ukupnih 1-0 bio nakon 180 minuta igre bolji od švedskog Hammarbyja. Nakon ogleda bez golova u Poljskoj u uzvratu je Rakow u gostima pobijedio 1-0.

Pogodak vrijedan prolaska dalje poljske momčadi postigao je Svarnas u nadoknadi prvog poluvremena uzvratnog dvoboja. Rakow je imao olakšan posao u nastavku ogleda jer je Hammarby igrao s desetoricom od 54. minute kada je drugi žuti karton dobio Boudri.

Hajduk je na pragu play-offa Konferencijske lige jer je u prvom susretu, u gostima, pobijedio litavski Žalgiris s uvjerljivih 5-2. U uzvratu bi Splićani na svom Poljudu trebali odraditi posao do kraja. Prođe li Hajduk dalje onda će prvu utakmicu protiv Rakowa igrati 20. kolovoza na Poljudu.

U Rakowu su dvojica Hrvata, kapetan je bivši hajdukovac Fran Tudor, a u momčadi je i bivši dinamovac Marko Bulat kojega su izbacili iz momčadi zbog nezalaganja, nije poznato koliko dugo.

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