Sve je spremno za spektakl na Maksimiru! Dinamo je 'opipao' teren i odradio zadnji trening

NAJVAŽNIJE VIJESTI DANA
Gledajte '240 sekundi' 24sata: Rekordna suša pogađa Europu, Dunav ugrožava i nuklearke...
Svakog dana u 21 sat na kanalu CMC-ja te na portalima i društvenim mrežama 24sata i Večernjeg lista gledajte najnovije vijesti dana u '240 sekundi 24sata'. Danas u vijestima Laure Šiprak: Europa vapi za vodom: Suša gasi nuklearke, Dunav nikad niže. U Zagorju ubio dvoje djece, zapalio kuću pa ubio sebe. Jurčević rekorder je po kaznama u sabornici. Tko se ne bude držao strogih mjera za suzbijanje svinjske kuge, ostat će bez svinja. Konavle više nisu u prometnoj blokadi...
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Gledajte '240 sekundi' 24sata: Rekordna suša pogađa Europu, Dunav ugrožava i nuklearke...
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Video: 24sata/Video
VIDEO: POGLEDAJTE TRENING
Bivši asovi HNL-a odradili su trening na Maksimiru! Sopić je sve budnim okom nadgledao
Nogometaši Kauno Žalgirisa odradili su trening uoči sutrašnjeg dvoboja s Dinamom. U prvom planu bili su Ivan Fiolić, Leon Kreković, Anthony Kalik i trener Željko Sopić koji se vraća na njemu itekako poznato mjesto
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Trening Kauno Zalgirisa na Maksimiru
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Video: Hrvoje Tironi/24sata
STANOVI NISU BILI U OPASNOSTI
VIDEO Vatrogasci lokalizirali požar kod Zadra: Izgorjelo je 12 hektara borove šume i raslinja
ZADAR - Lokaliziran je požar koji je u ponedjeljak poslije 13 sati izbio u zadarskom gradskom naselju Novi Bokanjac, potvrdio je Hini županijski vatrogasni zapovjednik Matej Rudić. Požar je lokaliziran oko 17.30 sati, požarište je pod nadzorom vatrogasaca koji kontroliraju rubne dijelove i dežurat će do daljnjega, a zračne snage više ne djeluju, kazao je Rudić. Izgorjelo je 12 hektara guste borove šume i niskog raslinja, stambeni i poslovni objekti nisu bili u opasnosti.
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Kanader gasi požar kod Zadra
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Video: Čitatelj 24sata/Facebook
požar otvorenog prostora
VIDEO Pogledajte dramatične prizore iz Zadra: Četiri kanadera gase buktinju. 'Izgleda gadno!'
ZADAR - Izbio je požar otvorenog prostora kod Novog Bokanjca u ponedjeljak oko 14 sati, a na terenu su vatrogasne snage Javne vatrogasne postrojbe Zadar i DVD Nin. Zatražena su četiri kanadera, rekao nam je Matej Rudić, zadarski županijski vatrogasni zapovjednik.
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Kanader gasi požar kod Zadra
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Video: Čitatelj 24sata/Facebook
PRIZORI IZ RUMUNJSKE
VIDEO Eksplozije na Dunavu: Ovako pokušavaju spasiti nuklearnu elektranu od gašenja
Rumunjske pomorske snage u ponedjeljak su nastavile s kontroliranim eksplozijama na kanalu Bala na Dunavu kako bi preusmjerile tok rijeke i osigurale dovoljno vode za hlađenje nuklearne elektrane Cernavoda. Eksplozije se provode s ciljem da se dio vode iz kanala Bala vrati u staro korito Dunava, čime bi se povećao vodostaj i omogućio normalniji rad elektrane. Ove izvanredne mjere dolaze nakon što je Rumunjska zbog rekordno niskog vodostaja Dunava proglasila izvanredno stanje koje će biti na snazi tijekom cijelog kolovoza.
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Rumunjska ratna mornarica pokušava preusmjeriti Dunav kontroliranim eksplozijama
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Video: 24sata/reuters