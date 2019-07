Sve o čovjeku koji je Hrvatskoj uništio finale s Francuskom...

Nisam još pogledao finale i kako stvari stoje, nikada je i neću pogledati. Onda bi bilo još više tuge, još više žala. Primili smo dva gola zbog pogrešaka suca. Ako bi što promijenio, promijenio bih suca u finalu. Sve drugo bilo je na našoj strani, rekao je razočarani hrvatski izbornik Zlatko Dalić.

Dakako, sudac Nestor Pitana (44) ostat će zauvijek urezan u pamćenje hrvatskog puka. Argentinac je u finalu Hrvatske i Francuske donio nekoliko dubioznih odluka, uglavnom na štetu 'vatrenih'.

Prvo je u 17. minuti Antoine Griezmann iznudio prekršaj koji, pokazalo se, to ipak nije bio. Olako je pao omaleni Francuz, a nakon tog slobodnjaka Mario Mandžukić nespretno si je zabio autogol. U 38. minuti Pitana je napravio još jedan veliki previd. Lopta je iz neposredne blizine nakon jednog ubačaja s desne strane u ruku pogodila Ivana Perišića, a Argentinac je nakon VAR-a dosudio penal, iako je potpuno jasno da naš reprezentativac nije imao kuda s rukom.

Foto: Fifa

Do kraja utakmice Francuzi su promarširali Moskvom i slavili s 4-2. Reakcije na suđenje bile su burne, ne samo iz Hrvatske, nego iz cijelog svijeta.

- Pomoćnik je pokazivao ispucavanje golmana a ja sam mu rekao neka pričeka, jer Griezmann i Pogba su pokazivali da je bilo igranje rukom. To sam prenio video sucu, a on mi je savjetovao da ne dajem znak za nastavak igre, nego da pogledam usporenu snimku. Otišao sam, pregledao snimku i na kraju dao penal Francuskoj - ispričao je Pitana nekoliko mjeseci nakon Svjetskog prvenstva.

Platini opleo po VAR-u

Bivši Uefin predsjednik Michel Platini kritički se osvrnuo na to finale.

Naime, analizirajući učinkovitost VAR-a u intervjuu za L'Equipe bez ustezanja ustvrdio je da je sudac Nestor Pitana oštetio Hrvatsku, odnosno pomogao njegovim trikolorima da dođu do naslova.

- VAR ubija nogomet i nije donio više pravednosti u ovaj sport! Poznajem Fifu, njihov posao je pronaći statistiku koja im odgovara. U najboljem slučaju videozapis zaista može pomoći u prosuđivanju je li lopta prošla liniju ili nije. Ili kod zaleđa jer se te odluke temelje na određenim činjenicama - kazao je Platini, pa naglasio:

- U finalu Svjetskog prvenstva koristio se VAR, ali kod prvog francuskoga gola nije bio prekršaj. Kod penala je VAR sudac zvao glavnog suca koji je postao vrsta lutke. Postavlja se pitanje je li hrvatski igrač igrao rukom. Cijela Hrvatska smatra kako je ruka nehotična, dok je cijela Francuska tražila kaznu.

Nezadovoljan Pitaninom reakcijom kod korištenja VAR-a bio je i Jose Mourinho:

- Četiri milijuna Hrvata bit će vrlo razočarani. Na poluvremenu je bolja momčad gubila 2-1 i to zbog pogreške u primjeni VAR-a, odnosno pogrešnog tumačenja njegovog koncepta - rekao je Mourinho pa dodao:

- Ne govorim o tome je li bio penal, to je diskutabilno. VAR bi trebao ispravljati ozbiljne sudačke pogreške, ali ovdje to nije bio slučaj.

Foto: STEFANO RELLANDINI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL

- Hrvatska je igrala s velikim ponosom, ali u nogometu je bit pobjeda i Francuska je prvak. Žao mi je što se na poluvrijeme nije otišlo s 1-1, ovako će utakmica zauvijek ostati zapamćena kao finale VAR-a - zaključio je Portugalac.

Schmeichel bijesan nakon finala

- 'Ajmo odmah na stvar. Hrvatska je krenula jako dobro, bila je puno bolja momčad tijekom cijelog prvog poluvremena, Francuska je igrala loše, bila je nervozna, a onda se kod 1-1 pojavio taj sudac. Nestor Pitana, a rekao sam i prije da sam nezadovoljan njegovim suđenjem jer je pristran, koristio se VAR-om za situaciju koja po meni nikako ne može biti penal. I uništio je utakmicu. A pogledajte samo koliko mu je dugo trebalo da provjeri na VAR-u je li doista bio penal, nekoliko se puta vraćao, gledao, a to samo govori da je bio u nedoumici. On ustvari ne misli da je to penal, no nema pojma što da radi - oštar je bio Schmeichel te dodao:

- Ma to je najvažniji trenutak na utakmici, zbog toga je Francuska pobijedila i osvojila ovaj naslov. Poveli su 2-1, otišli na odmor s prednosti, a Hrvatska se već vraćala na 1-1 i nemojmo zaboraviti da su Hrvati bili jako umorni. Ali za mene je ta odluka ludost, ako je to penal, onda možemo imati 20 penala na svakoj utakmici. Pa što je Perišić mogao napraviti?! Nije ni vidio loptu, sigurno nije igrao namjerno rukom. Ovo je čista pogreška suca, cijeli svijet ju je vidio.

- Ponovno, sudac. Pa kod prvog gola dao je Francuzima slobodan udarac za nešto što uopće nije bio faul, a onda Hrvati još nisu ni imali sreće pa su si zabili autogol. No, vratili su se, Perišić je pokazao da je svjetska klasa. Apsolutno su zaslužili izjednačiti.

I Hrvatska se žalila, tražila penal na Mandžukiću.

- Eto, to mi uopće nije jasno. Ista stvar dogodila se i na Kaneu, isti prekršaj i to je bio penal, a ovo nije. Pitana je samo odmahnuo, nije ni pogledao VAR.

Tradicionalno konzervativni Britanci gotovo su jednoglasno stali na stranu Hrvatske, dok Španjolci tvrde da prva dva gola Francuske nisu trebala biti priznata!

Roy Keane je komentirao za britansku televiziju ITV i poludio je na penal koji je Pitana sudio za Francusku, a koji je Antoine Griezmann pretvorio u 2-1 u prvom poluvremenu.

Taj penal bio je možda i ključni trenutak finala u kojem je Francuska pobijedila Hrvatsku 4-2. Bilo je to kod 1-1, deset minuta nakon što je Perišić zabio za izjednačenje. Francuzi su imali kontru, Perišić je bio zaklonjen, nije ni vidio loptu, koja ga je pogodila u ruku. Činilo se da Pitana prvo pokazuje na korner.

Ali onda je došao signal VAR-a.

- Bijesan sam! Hrvati su zaslužili više od ovoga. Gadi mi se taj penal, apsolutno sramotna odluka - rekao je Roy Keane, legendarni veznjak Irske i Manchester Uniteda.

Englezi: Nije kriv VAR, nego sudac!

Nestor Pitana je otišao pogledati snimku.

Gledao je neko vrijeme Argentinac, izgledalo je kao da je odlučio, a onda se vratio pogledati još jedanput.

Njegova konačna odluka bila je - penal za Francusku!

Britanci su gotovo jednoglasno stali na stranu Hrvatske.

- Nemojmo ovdje kriviti VAR, ovdje je isključivi krivac sudac! VAR je samo pokazao snimku, sudac je odlučio - rekao je Jaime Carragher, bivši engleski reprezentativac i nogometaš Liverpoola.

- Ako sudac nije siguran u svoju odluku, onda bolje da ne sudi penal - komentirao je Nijemac Jürgen Klinsmann.

Shearer: Ovo je smiješna odluka

Sporni penal komentirao je i Joey Barton.

- Ako mislite da je ovo penal, onda ste ili Francuz ili nikad niste igrali nogomet. Kako da se Perišić ovdje izmakne? - napisao je Barton na Twitteru.

Javio se i Gary Lineker.

- Ma neeee! Ne možeš to suditi kao penal - napisao je Lineker.

- Nema šanse da tako smiješna odluka odluči pobjednika finala! To nismo zaslužili nakon ovakvog turnira - rekao je legendarni Alan Shearer.

Ni Mateo Beusan nije bio oduševljen suđenjem.

- Ovo nije bilo na razini finala SP-a. Prvi gol koji je Francuska zabila došao je nakon faula na Griezmannu, a faul nije bio. To je bilo više na ime. To je okrenulo utakmicu - rekao je Mateo Beusan.

Španjolski sudac: Francuska je zabila dva neregularna gola

Suđenjem se bavio i Andujar Oliver, bivši sudac koji komentira za španjolsku Marcu.

- Nestor Pitana pogrešno je sudio faul iz kojeg su Francuzi zabili prvi gol - rekao je Oliver i dodao:

- Ni penal nije trebao suditi, Perišić nije imao namjeru igrati rukom.

Pitanu utješila žena

Nestor Pitana se odmah nakon finala zaputio u rodnu Argentinu i nije ga bilo previše briga za to finale. Kod kuće ga svakog dana nakon napornog dana čeka atraktivna Romina Ortega čiji je Instagram prepun golišavih fotografija.

Foto: Instagram

Foto: Instagram Foto: Instagram

Nestor i Romina su u braku od 2015. i imaju dvoje djece, a Pitana osim što je sudac, bavio se glumom. Također je i profesor kineziologije što se odražava na fizionomiju njegove drage koja obožava teretanu.

Skandal na Copi

Nestor Pitana nastavio je s kontroverzama i na ovogodišnjem izdanju Copa Americe.

Tek što je krenulo drugo poluvrijeme na utakmici Brazila i Bolivije. Domaćin Copa Americe je dominirao prvim poluvremenom i pravo je čudo da su Bolivijci uspjeli sačuvati praznu mrežu u prvih 45 minuta utakmice. Richarlison je ušao s loptom u kazneni prostor, namjestio se i oštro pokušao ubaciti, ali je loptu rukom zaustavio Adrian Jusino.

Foto: screenshot/

Iako se jasno vidjelo da je riječ o čistom penalu, glavni suda Nestor Pitana je imao svoje nedoumice. Odmahnuo je rukom, ali kada su se Brazilci krenuli prosvjedovati, Pitana je dozvao pomoćnike u VAR sobi i tražio da mu puste ponovljenu snimku. Otišao je do televizora i tamo čitavih pet minuta iznova gledao što se točno dogodilo. Na kraju je ipak odlučio suditi penal. Zabio ga je Coutinho, a Brazil je na kraju slavio s 3-0.

Trebao je Pitana suditi finale Copa Americe između Brazila i Perua, ali pritisak Messija na suce nakon polufinala Brazila i Argentine bio je prevelik. Nisu u Conmebolu željeli dolijevati ulje na vatru pa je Pitana ostao bez velikog finala. Da je sudio, pobunili bi se Brazilci, a bila je to na neki način i osveta krovne južnoameričke nogometne organizacije Lionelu Messiju.