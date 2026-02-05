Sve o otvorenju ZOI-a! Evo tko pali olimpijski plamen, koje će zvijezde nastupiti i gdje gledati

Zavjesa se podiže, kreću 25. Zimske olimpijske igre. U petak, 6. veljače, točno u 20 sati, legendarni milanski stadion San Siro postat će pozornica svijeta na kojoj će započeti spektakularna ceremonija otvaranja Igara Milano Cortina 2026. Pod kreativnom palicom Marca Balicha, majstora velikih olimpijskih produkcija, Italija će svijetu predstaviti priču o harmoniji, jedinstvu i ljepoti, ali i igre koje od samog početka prate određene kontroverze.

Ovo će biti prve "raširene" Igre u povijesti, s borilištima udaljenim i stotinama kilometara, a taj će se koncept odraziti i na samoj ceremoniji. Dok će se glavni program odvijati na kultnom nogometnom stadionu, paralelni događaji i manje povorke sportaša održat će se u Cortini d'Ampezzo, Livignu i Predazzu, povezujući alpska srca Igara s metropolom mode.

Glazbene zvijezde i talijanske legende

Organizatori su pripremili program koji spaja globalni glamur s talijanskim ponosom. Glavna zvijezda večeri bit će američka pop ikona i peterostruka dobitnica Grammyja, Mariah Carey, čiji je nastup najavljen kao jedan od emocionalnih vrhunaca ceremonije. Uz nju će nastupiti i najveća imena talijanske glazbene scene. Dvadeset godina nakon što je pjevao na zatvaranju Igara u Torinu, na olimpijsku scenu vraća se legendarni tenor Andrea Bocelli.

Foto: MANDEL NGAN/REUTERS

Popis izvođača upotpunjuju pjevačica Laura Pausini, čija je pjesma "Io Sì" osvojila Zlatni globus, zatim operna diva Cecilia Bartoli, svjetski poznati pijanist Lang Lang te popularni reper Ghali. Glumačku postavu čine proslavljeni talijanski glumac Pierfrancesco Favino te Sabrina Impacciatore, zvijezda globalno popularne serije "Bijeli lotos". Spektakl u koji je uključeno više od tisuću i tristo izvođača i volontera te za koji je sašiveno čak tisuću i četiristo originalnih kostima, nosi službenu temu "Armonia" (Harmonija).

Dvostruki plamen za jedinstvene Igre

Putovanje olimpijskog plamena, koje je započelo 26. studenog 2025. u drevnoj Olimpiji, bliži se svom kraju. Nakon što je prešao dvanaest tisuća kilometara kroz Grčku i svih 110 talijanskih provincija, nošen rukama 10.001 bakljonoše, plamen stiže na San Siro. Iako se imena posljednjih nositelja tradicionalno čuvaju u tajnosti do samog kraja, talijanski mediji već tjednima nagađaju kako će čast da upale plamen pripasti dvjema najvećim legendama talijanskog skijanja - Albertu Tombi i Deborah Compagnoni.

Foto: Nick Zonna / ipa-agency.net/IPA

U duhu disperziranih Igara, po prvi put u povijesti bit će upaljena dva olimpijska kotla. Jedan će gorjeti u Milanu, kod slavoluka Arco della Pace, dok će drugi biti upaljen istovremeno u srcu Dolomita, na trgu Piazza Dibona u Cortini d'Ampezzo. Dizajn kotlova inspiriran je genijem Leonarda da Vincija, čime se odaje počast jednom od najvećih umova koji je dio života proveo upravo u Milanu.

Politička elita i sjena kontroverze

Ceremoniji otvaranja nazočit će brojni svjetski državnici. Domaćin, talijanski predsjednik Sergio Mattarella, ugostit će dvadesetak šefova država, uključujući njemačkog kancelara Friedricha Merza, finskog predsjednika Alexandera Stubba, glavnog tajnika UN-a Antónia Guterresa te članove kraljevskih obitelji iz Belgije, Nizozemske, Švedske i Norveške. Sjedinjene Američke Države predstavljat će visoka delegacija koju predvode potpredsjednik JD Vance i državni tajnik Marco Rubio.

Upravo je dolazak američke delegacije izazvao najveće kontroverze uoči Igara. Najava da će u osiguranju sudjelovati agenti američke Imigracijske i carinske službe (ICE), točnije njihova istražnog odjela HSI, izazvala je prosvjede u Milanu. Gradonačelnik Giuseppe Sala bio je vrlo jasan te je rekao da nisu dobrodošli.

Američki i talijanski dužnosnici pokušali su smiriti napetosti, pojašnjavajući da agenti neće biti operativni na talijanskom tlu, neće patrolirati ulicama niti provoditi imigracijske kontrole. Njihova će uloga, kako je priopćeno, biti isključivo savjetodavne i obavještajne prirode unutar "sobe za situacije" u američkom konzulatu, s ciljem zaštite američkih diplomata. Ipak, kao znak osjetljivosti situacije, Američki olimpijski odbor promijenio je ime svoje kuće za gostoprimstvo iz planiranog "Ice House" u "Winter House", kako bi se izbjegla bilo kakva asocijacija na spornu agenciju.

Gdje pratiti otvorenje

Hrvatski gledatelji moći će pratiti prijenos svečanog otvaranja uživo na HRT-u 2. Kao i uvijek, potpunu pokrivenost svih natjecanja na Igrama nudit će Warner Bros. Discovery putem svojih kanala Eurosport te streaming platforme Max, gdje će biti dostupni prijenosi apsolutno svih sportskih događaja.

Svi nastupi hrvatskih sportaša:

10.02.2026. - 09.15 - Skijaško Trčanje - Ženski klasični sprint kvalifikacije - Tena Hadžić i Ema Sobol

10.02.2026 - 09.55 - Skijaško trčanje - Muški klasični sprint kvalifikacije - Marko Skender

10.02.2026 - 11.45 - Skijaško trčanje - Ženski klasični sprint četvrtfinale - Tena Hadžić i Ema Sobol

10.02.2026 - 12.15 - Skijaško trčanje - Muški klasični sprint četvrtfinale - Marko Skender

10.02.2026. - 12.45 - Skijaško trčanje - Ženski klasični sprint polufinale - Tena Hadžić i Ema Sobol

10.02.2026. - 12.57 - Skijaško trčanje - Muški klasični sprint polufinale - Marko Skender

10.02.2026. - 13.09 - Skijaško trčanje - Ženski klasični sprint finale - Tena Hadžić i Ema Sobol

10.02.2026. - 13.21 - Skijaško trčanje - Muški klasični sprint finale - Marko Skender

10.02.2026.- 13.30 - Biatlon - Muški 20km pojedinačno - Matija Legović i Krešimir Crnković

10.02.2026 - 10.30 - Kratka trka - Žene 500 metara - Valentina Aščić

11.02.2026 - 14.15 - Biatlon - Žene 10km interval - Anika Kožica

12.02.2026 - 11.30 - Alpsko skijanje žene - Ženski super G

12.02.2026. - 13.00 - Skijaško trčanje - Žene 10km intervali - Tena Hadžić i Ema Sobol

12.02.2026 - 20.15 - Kratka trka - Žene 500m kvalifikacije - Valentina Aščić

12.02.2026. - 20.58 - Kratka trka - Žene 500m polufinale - Valentina Aščić

12.02.2026. - 21.26 - Kratka trka - Žene 500m finale A - Valentina Aščić

12.02.2026. - 21.31 - Kratka trka - Žene 500m finale b - Valentina Aščić

13.02.2026 - 12.00 - Skijaško trčanje - Muški 10km intervali - Marko Skender

13.02.2026 - 14.00 - Biatlon - Muški 10km sprint - Matija Legović i Krešimir Crnković

14.02.2026 - 10.00. - Alpsko skijanje - Muški veleslalom prva vožnja - Samuel Kolega, Istok Rodeš i Filip Zubčić

14.02.2026 - 13.30 - Alpsko skijanje - Muški veleslalom druga vožnja - Samuel Kolega, Istok Rodeš i Filip Zubčić

14.02.2026 - 14.00 - Biatlon - Žene 7,5km sprint - Anika Kožica

14.02.2026 - 20.59 - Kratka trka - Žene 1km - Valentina Aščić

14.02.2026 - 22.00 - Kratka trka - Žene 3km polufinale - Valentina Aščić

15.02.2026 - 10.00 -Alpsko skijanje - Žene veleslalom prva vožnja - Zrinka Ljutić i Leona Popović

15.02.2026 - 14.00 Alpsko skijanje - Žene veleslalom druga vožnja - Zrinka Ljutić i Leona Popović

15.02.2026 - 11.15 - Biatlon - Muški 12,5km - M.Legović ili K.Crnković

15.02.2026 - 14.45 - Biatlon - Žene 10km - Anika Kožica

16.02.2026 - 10.00 - Alpsko skijanje - Muški slalom prva vožnja - Samuel Kolega, Istok Rodeš i Filip Zubčić

16.02.2026 - 13.30 - Alpsko skijanje prva vožnja - Muški slalom - Samuel Kolega, Istok Rodeš i Filip Zubčić

16.02.2026 - 11.00 - Kratka trka - Žene 1km kvalifikacije - Valentina Aščić

16.02.2026 - 11.55 - Kratka trka - Žene 1km polufinale - Valentina Aščić

16.02.2026 - 12.36 - Kratka trka - Žene 1km finale B - Valentina Aščić

16.02.2026 - 12.42 - Kratka trka - Žene 1km finale A - Valentina Aščić

18.02.2026 - 10.00 - Alpsko skijanje - Žene slalom prva vožnja - Zrinka Ljutić i Leona Popović

18.02.2026 - 13.30 - Alpsko skijanje - Žene slalom druga vožnja - Zrinka Ljutić i Leona Popović

18.02.2026 - 11.45 - Skijaško trčanje - Žene spring (grupe) finale - Tena Hadžić i Ema Sobol

20.02.2026 - 14.15 - Biatlon - Muški 15km

20.02.2026 - 20.15 - Kratka trka - Žene 1,5km četvrtfinale - Katarina Burić i Valentina Aščić

20.02.2026 - 21.00 - Kratka trka - Žene 1,5km polufinale - Katarina Burić i Valentina Aščić

20.02.2026 - 21.56 - Kratka trka - Žene 1,5km finale B - Katarina Burić i Valentina Aščić

20.02.2026 - 22.03 - Kratka trka - Žene 1,5km finale A - Katarina Burić i Valentina Aščić

21.02.2026 - 11.00 - Skijaško trčanje - Muški 50km - Marko Skender

21.02.2026 - 14.15 - Biatlon - Žene 12,5km