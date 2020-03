Finala Lige prvaka i Europske lige održat će se usred ljeta!

Uefina videokonferencija počela je u 13 sati i trajat će... Nitko ne zna koliko. Ali informacije cure. I o odgodi Eura za sljedeću godinu i o klupskim natjecanjima. Finale Europske lige prebačeno je na 25. lipnja, a finale Lige prvaka na 27. lipnja!

Većina nogometnih liga diljem Europe je odgođena do početka travnja, a samo prebacivanje Eura na sljedeću godinu znači da bi se ta odgoda prvenstava mogla i produžiti. Španjolski As piše kako će se lige diljem Europe nastaviti početkom svibnja, a trajat će sve do kraja lipnja.

Sve se odgađa, pomiče, gura u neke nove termine i to sa nadom da će se sve na kraju ipak stići obaviti kasnije ove ili barem sljedeće godine. Euro je out, sigurna je Marca. Ljeto ćemo provesti uz LP i EL.

Dakle i zagrebački fakini, fenomenalni Dinamovi juniori pod stručnim zapovjedništvom Igora Jovićevića, svoj hod u Ligi prvaka mladih nastavljaju u svibnju. Uz veliki kondicional: AKO se do tada pandemija korona virusa stavi pod kontrolu.